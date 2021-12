José Bracamonte: “La música no es una pasión, es un trabajo que necesita creatividad”

José Bracamonte ha recorrido el mundo desde hace 23 años con su profesión de sommelier y administrador hotelero. No obstante, también ha participado en grandes producciones musicales en varias novelas y series de la televisión peruana, logrando grabar más de cinco discos en Spotify.

Este destacado profesional asegura que sabe hacer un buen balance entre su carrera como músico y el sommelier.

“Ambas profesiones se complementan, una buena copa de vino y una buena canción nunca compiten. Forman parte de lo que se conoce en Inglaterra como Bohemian Chic”, dijo.

Asimismo, José Bracamonte dejó en claro que el vino es parte de su vida y que la música, más de allá de una pasión, es un trabajo.

“Creo que estoy en un momento en el que debo seguir disfrutando lo que hago. Con pasión y respeto, así que si el mundo me manda uvas, haré vino. El vino me hizo viajar, conocer el mundo, comprender el valor del trabajo y de los códigos de vida, así que debo seguir incluyendo al vino en mis proyectos. Y de hecho, la música no es una pasión, es otro trabajo más por el que debo seguir invirtiendo creatividad y apoyo al sector” , señaló.

José Bracamonte ama los vinos y también la música. Foto: José Bracamonte/Instagram

José Bracamonte y su incursión en la televisión

Hoy participa en el magazine Pierangeli en casa, todos los domingos a las 10. 00 a. m. por Willax TV.

“Me encanta la tele, siempre estuve de niño conectado con este momento. Mi primer papel fue a los 7 años, en la serie que actuaba mi madre (la primera actriz nacional Mirna Bracamonte). Siempre es divertido hacer sonreír al público de diversas maneras”, comentó.

José Bracamonte en la televisión. Foto: José Bracamonte/Instagram

José Bracamonte en De vuelta al barrio

El cantante José Bracamonte presentó una nueva versión de “Tú solo tú”, canción de la conocida teleserie peruana De vuelta al barrio, la cual ya llegó a su fin.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

“Abrir una cadena de tiendas gourmet, importar vinos de alta gama y de ediciones limitadas. Y llevar el nombre del Perú por todo lo alto. El arte debe ser expresado de manera positiva, siempre generando un cambio o una mejora. La música, el canto, el baile, el cocinero, el sommelier, todos trabajan bajo el mismo objetivo: trascender”, indicó.