Gian Piero tras dejar Esto es guerra: “Fui parte de los fenómenos más grandes de la TV peruana”

Gian Piero Díaz finalmente se fue de Esto es guerra. El martes 21 de diciembre se llevó a cabo la gran final del reality de América TV, en la que el conductor se despidió de Johanna San Miguel y de todos los competidores para emprender nuevos rumbos en su vida. Tras su salida, compartió un emotivo mensaje para decir adiós por última vez a través de su cuenta oficial de Instagram.

Con gran entusiasmo y nostalgia a la vez, el presentador agradeció a todas y cada una de las personas que lo apoyó incondicionalmente para que pudiera motivar al equipo de los ‘combatientes’ y así animar los arduos enfrentamientos contra ‘guerreros’. Asimismo, recordó su paso por el programa Combate, el cual condujo por varios años junto con el reconocido actor Renzo Schuller.

“¡Me voy como llegué, feliz! La vida me dio la oportunidad de formar parte de los dos fenómenos más grandes de la TV peruana: Combate y EEG ; me dio la oportunidad de tener su cariño y que me conozcan tal cual soy, sin caretas, sin poses, sin actuaciones. Gracias por su enorme cariño sincero, el mío también lo es. Nos vemos pronto, porque todos ustedes son bacán”, escribió Gian Piero.

Gian Piero Díaz y su último adiós a Esto es guerra. Foto: Gian Piero Díaz/ Instagram

Como se recuerda, Gian Piero Díaz estuvo al frente de Esto es guerra desde enero del 2019. A lo largo de su participación, estuvo acompañado por Mathías Brivio, Jazmín Pinedo y, más recientemente, por Johanna San Miguel

¿Por qué se va de Esto es guerra?

Tras las especulaciones, Gian Piero Díaz reveló por qué decidió irse de Esto es guerra. Según dijo, tomó esta decisión para poder pasar más tiempo con su familia.

“Va a ser una final distinta porque va a ser mi final (...) Es momento de dejar de lado mis intereses profesionales y poner por encima a mi familia”, manifestó el presentador.

¿Quién reemplazará a Gian Piero Díaz?

Son muchos los nombres que se han lanzado como posible reemplazo de Gian Piero Díaz en Esto es guerra. Yaco Eskenazi, Mathías Brivio, Renzo Schuller, Carlos Carlín, Erick Elera y Raúl Romero son algunos de ellos.