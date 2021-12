Ed Sheeran: “Shape of you” alcanza las 3 mil millones de reproducciones en Spotify

Ed Sheeran ha vuelto a hacer historia con su música. Este miércoles 22 de diciembre, el cantante compartió un video en su cuenta de Instagram anunciando que su canción “Shape of you” es la primera canción en la historia de Spotify que ha llegado a las 3 mil millones de reproducciones.

“Acabo de escuchar que ‘Shape of you’ ha alcanzado los 3 mil millones de reproducciones en Spotify, lo cual es absolutamente una locura. Recuerdo que esta canción llegó a los mil millones y pensé que era extraño“, dijo Sheeran.

“La primera canción en llegar a los 3 mil millones de reproducciones. Estoy muy, muy contento con ella. Gracias, Spotify, por su apoyo a lo largo de los años. Hemos tenido 10 años fantásticos juntos y, con suerte, tendremos otros 10 años fantásticos“, continúo.

“Shape of you” no iba a aparecer en el disco del artista

De igual forma, el artista compartió la historia de cómo la pista se convirtió en un sencillo. El cantante estaba en conversaciones con Ben Cook, ex presidente de Atlantic Records UK que firmó con Sheeran, sobre cuál iba a ser el tema principal de su álbum de 2017, ÷ (Divide).

“La canción no estaba destinada a formar parte del álbum. El álbum no estaba terminado, y cuando terminé la canción, Ben Cook, de mi sello discográfico, básicamente decía: ‘Tienes que poner esto en el álbum, tiene que ser una sola’. Le dije: ‘Quiero que Castle on the Hill sea el primer sencillo, será más grande’. Acordamos no estar de acuerdo y sacar ambas canciones a la vez, y tengo que decir a Ben yo estaba equivocado y tú tenías mucha razón”, reveló el músico.

Ed Sheeran se une a Fireboy DML para lanzar el remix “PERU”

El viernes 17 de diciembre, el cantante nigeriano Adedamola Adefolahan, conocido profesionalmente como Fireboy DML, anunció en sus redes sociales la fecha de lanzamiento del remix de su canción “PERU” con el multipremiado cantautor británico Ed Sheeran.

El intérprete de “Thinking out loud” contó en una entrevista con Elton John para plataforma Rocket Hour de Apple Music, a inicios de diciembre, que fue el fundador de SBTV, Jamal Edwards, quien sirvió de intermedio para realizar la colaboración con la superestrella de afrobeats Fireboy DML.

“Me enviaron esto hace una semana. Un amigo mío, Jamal, que dirige SBTV, me lo envió. Dijo: ‘A Fireboy DML le encantaría tenerte en el remix de esta canción’”, explicó.