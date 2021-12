Carlos Marín: ¿de qué murió el cantante del grupo Il Divo?

Tras el reciente fallecimiento del cantante Carlos Marín, conocido por ser integrante del famoso grupo Il Divo, allegados al artista dieron a conocer detalles sobre las circunstancias en las que se dio su deceso. Alberto Martín, abogado del artista, reveló información hasta ahora desconocida sobre la muerte del cantante en una entrevista para el programa español Ya es mediodía,

Martín aseguró que la familia se encuentra devastada con lo ocurrido. Además, detalló que aún no dan crédito de lo acontecido, ya que pasó de forma inoportuna. “Todavía no nos lo creemos. Ha sido casi de un día para otro y esto es como un mal sueño. Muy mal, como una pesadilla”, afirmó.

¿De qué murió Carlos Marín, el cantante del grupo Il Divo?

El abogado Alberto Martín confirmó que el artista falleció de COVID-19. Según lo señalado, el intérprete aguantó mucho tiempo antes de ser atendido en un hospital y lamentó que no haya acudido un poco antes a un centro médico.

“Aguantó mucho antes de ir al hospital y creo que eso tampoco ha sido bueno”, manifestó. Martín también reveló que su representado ingresó al Royal Hospital de Manchester recién el 7 de diciembre y a partir de ahí su salud empezó a decaer, hasta el punto que tuvieron que colocarlo en coma inducido.

“Era una persona muy centrada y razonable, ya estaba vacunado, pero esto no te no inmuniza al 100% y a él (el COVID-19) le ha atacado muy fuerte (...). A primeros de mes es cuando empezó a tener los síntomas y a encontrarse mal”, relató. Además, precisó que, cuando fue hospitalizado, no se encontraba bien, pero tampoco estaba en una situación límite.

Carlos Marin murió el último domingo 19 de diciembre a la edad de 53 años. Foto: Carlos Marín/ Instagram

¿Cuándo contrajo Carlos Marín la COVID-19?

Martín aseguró que los pulmones del artista fueron los principales afectados por la COVID-19. Además, relató que no se conoce cuándo fue exactamente que se contagió del virus; sin embargo, manifestó que es muy probable que se haya infectado cuando estuvieron en el concierto de Maspalomas en Canarias, España. Esto pese a que el grupo se cuidaba y trabajaba para cumplir todas las medidas sanitarias.

“Las precauciones que tomaban (el cuarteto musical) eran máximas e incluso volaron en un avión privado a Reino Unido”, detalló.

Asimismo, refirió que evaluarán presentar alguna queja sobre el trato médico que recibió su representado en Royal Hospital de Manchester. “En principio, no (...). Hay que analizarlo cuando tengamos toda la documentación porque nos parece que hubo tiempo como para que se le controlara, se le recuperara y se le salvara la vida, que era lo más importante”, sentenció.

Carlos Marín fue el único integrante español del grupo Il Divo. Foto: AFP

Familiares de Carlos Marín se encuentra gestionando la repatriación del cantante

El abogado agregó, además, que se está realizando el trámite para que el cuerpo del músico sea traído a España, su lugar de nacimiento. Esto con el objetivo de que sus familiares y amistades cercanas puedan despedirse antes de ser enterrado.

“Rosi, la hermana de Carlos que estuvo allí desde el primer momento, ha llevado a cabo toda la gestión en el consulado y esperamos que, antes del fin de semana o a más tardar el miércoles que viene, el cuerpo del cantante esté en nuestro país (España)”, acotó Martín.

¿Qué cantaba Carlos Marín?

Carlos Marín era un barítono y productor musical. Conformaba el cuarteto de fusión de ópera y pop II Divo. Era el único español del grupo. También formaban parte del conjunto el suizo Urs Bühler, el francés Sébastien Izambard y el estadounidense David Miller.

Marín, que falleció a los 53 años, fue un niño prodigio, ya que a los 8 años grabó su primer disco El pequeño Caruso. Desde muy pequeño aprendió a tocar el piano. Cantó junto con Alfredo Jaus, Jaume Aragall y Montserrat Caballé, entre otros reconocidos intérpretes.