Carlos Álvarez regresará a clases: “Voy a estudiar derecho al próximo año”

¡Nunca es tarde para estudiar! Carlos Álvarez contó que volverá a las aulas en el 2022. El actor cómico habló sobre su deseo de seguir una carrera universitaria. De ese modo, detalló que estudiará derecho y aseguró que no piensa dejar su faceta artística.

“Tengo 56 años y quiero tener una carrera universitaria, y el próximo año voy a estudiar Derecho. No me veo a los 70 u 80 años haciendo de ‘Paolín’. Creo que todo tiene un ciclo”, dijo el humorista en una entrevista para Trome.

“Me dedicaré a prepararme y paralelamente seguiré con mi trabajo artístico”, agregó.

Carlos Álvarez Foto: Carlos Álvarez/ Facebook

Carlos Álvarez recibe carta notarial por imitar a ciudadano que discriminó a policía en Moquegua

A través de sus redes sociales, Carlos Álvarez contó que Willy Miguel Peralta Guillén, el hombre que discriminó a una mujer policía en Moquegua, le envió una carta notarial en la que le pidió que se rectifique por haberlo parodiado. El sujeto fue grabado cuando alardeaba despectivamente frente a la agente de la PNP. “Soy de Lima, soy pituco y tengo clase”, expresó.

“Este señor me acaba de enviar una carta notarial para que me rectifique. No somos un programa periodístico, somos un programa de humor donde se parodia la realidad de las cosas. No somos periodistas. Buscamos que se tome con una sonrisa todo lo que pasa en nuestro país”, dijo Carlos Álvarez. “Enviaré esta carta notarial a mis abogados para que me den la asesoría legal para actuar de ahora en adelante”, añadió.

Carlos Álvarez muestra la carta notarial que le envió Willy Miguel Peralta Guillén. Foto: captura de Facebook

Carlos Álvarez lideró marcha contra la delincuencia

El popular cómico peruano Carlos Álvarez, recordado aún por su programa El especial del humor, comentó en sus redes sociales que lideró la marcha pacífica contra la delincuencia, que se realizó el pasado 23 y 24 de octubre, la cual también se llevaron a cabo en Chiclayo y Trujillo.

El actor buscó alzar su voz de protesta tras sufrir el robo de donaciones valorizadas en S/ 60.000, las cuales planeaba entregar a postas médicas de zonas con bajos recursos en varias provincias. “Haremos esta marcha pacífica también en otros lugares del país para que el pueblo se exprese y le diga ‘basta ya’ a la delincuencia, el Perú quiere paz, el Perú se defiende y se respeta”, expresó.