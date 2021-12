Carla Rueda desea continuar en la televisión tras Reinas del show: “Soy una persona de retos”

Ante de que comience la última temporada de El artista del año, Reinas del show también tuvo una reñida temporada donde sorpresivamente brilló Carla Rueda. La voleibolista nacional mostró una gran capacidad de aprendizaje a pesar de su inexperiencia ante las cámaras y consiguió llegar hasta la gran final del programa conducido por Gisela Valcárcel.

La joven deportista llegó hace poco del extranjero luego de pasar unos meses enfocándose al voleibol y dedicó unos minutos para conversar con La República. La nacida en Chincha reveló justamente que viajará al sur chico del país para pasar las fiestas navideñas al lado de su familia, a la que no ha visto en varias semanas.

Carla Rueda agradece el cariño del público tras su experiencia en Reinas del show

Carla Rueda reveló que su paso por Reinas del show le otorgó muchas experiencias y nuevas enseñanzas que no pensó adquirir. Una de ellas fue el gran cariño del público, lo que aseguró que es algo muy bonito de vivir.

“La acogida del público fue increíble, pero sacaron muchas cosas lindas que ni yo me había dado cuenta. Es muy bonito el cariño del público, es muy reconfortante”, precisó.

Carla Rueda no descarta volver a la televisión

A pesar de que el baile no era su fuerte y que era la primera vez que participaba en un reality de televisión, Carla Rueda demostró tener una gran capacidad de aprendizaje. Por ello, la deportista reveló que no le cierras las puertas a la pantalla chica a pesar de haber tenido una reciente perdida familiar.