Camilo y Evaluna revelan que llevan terapia de pareja y explican por qué

Camilo y Evaluna Montaner se han convertido en la pareja favorita de muchos y, por eso, cada novedad sobre ellos se vuelve viral en un abrir y cerrar de ojos. Recientemente, los cantante emitieron una conversación en la que dieron detalles inéditos sobre su romance. En dicho encuentro, ellos contaron que uno de los secretos en su relación es que ambos llevan terapia.

“Yo tengo una relación con Dios vida. Aparte de eso, siento que es super importante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a ‘Cami’ también. Es algo que hacemos juntos” , detalló la hija de Ricardo Montaner en su programa En la sala. Luego agregó: “Amo a mi psicóloga, ella es increíble”.

Evaluna Montaner también resaltó la buena disposición que tiene su esposo Camilo Echeverry para dialogar y así solucionar los problemas de la mejor manera posible.

“Algo que me encanta de ti es que constantemente estás tendiendo puentes a la comunicación de ciertos temas. Entonces, a cada rato me estás diciendo: ‘Amor, quiero que sepas que está la puerta abierta para que me hables de tal cosa, lo que sea que sientas me lo puedes decir sin juzgarte’”, mencionó. Ante ello, el intérprete de “Ropa cara” añadió: “Es muy importante hacer cierto tipo de preguntas y hacer puentes”.

Camilo y Evaluna confirman que tendrán un hijo

El 13 de octubre del 2021, Camilo y Evaluna anunciaron que se convertirían en padres. A través del videoclip del tema “Índigo”, la famosa pareja confirmó que ya está a la espera de su primer hijo.

“Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo sé lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano”, es parte de la letra de la canción con la que dieron a conocer la noticia.

¿Cómo se conocieron?

Evaluna y Camilo se conocieron en el 2014 cuando asistieron al lanzamiento de una marca de champú; sin embargo, en ese entonces ambos tenían parejas. Un año después se pusieron en contacto y empezaron comunicación por videollamadas, ya que él vivía en Colombia y ella en Miami. Tiempo después llegó la primera cita y a partir de aquel momento nació el amor.