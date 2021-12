Brit Awards 2022: el número de mujeres nominadas es el mayor en 10 años

Los Brit Awards 2022 vuelven a ser tema de conversación, después de anunciar que tendrán la mayor cantidad de mujeres nominadas en más de 10 años. Las nominaciones finales se hicieron públicas el pasado 18 de diciembre, a través del especial de una hora The brits are coming en ITV.

En las 13 categorías propuestas, se registran 18 artistas femeninas o grupos de mujeres nominadas. Esto no había ocurrido desde la ceremonia del 2010, en el que 22 mujeres fueron seleccionadas para participar.

Los ganadores serán revelados en la ceremonia que se realizará en el O2 Arena de Londres, el martes 22 de febrero del próximo año. Además, el evento se transmitirá exclusivamente a través de ITV.

La ceremonia será organizada por Mo Gilligan, quien reemplaza a Jack Whitehall después de cuatro años consecutivos.

Recordemos que una de las actualizaciones que más llamaron la atención del público fue la eliminación de las categorías de Mejor artista masculino y femenino.

Actualmente, no son parte de los premios y se ha optado por combinarlos como una sola categoría que celebra al mejor artista, sin importar su género. Adele, Ed Sheeran , Little Simz y Dave encabezan la lista de este año con cuatro nominaciones cada uno.

BRITs 2022 @MastercardUK Album of the Year nominees are:@Adele - '30'@Santandave1 - 'We're All Alone In This Together'@edsheeran - '='@LittleSimz - 'Sometimes I Might Be Introvert'@samfendermusic - 'Seventeen Going Under'



watch The #BRITs 2022 on Tuesday 8 Feb on @ITV pic.twitter.com/nrwXynKvIn