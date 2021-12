¿Por qué el ‘Gato’ Bazán se fue de Armonía 10 de forma tan abrupta?

Armonía 10 se ha convertido en una de las orquestas de cumbia más exitosas de todo el Perú; sin embargo, no ha estado exenta de polémicas, la última de ellas fue, justamente, la salida de Luis ‘Gato’ Bazán. El martes 21 de diciembre, en una entrevista para el programa de YouTube de Carlos Orozco, el carismático animador contó a detalle cómo y por qué se separó de la agrupación.

El presentador dijo que, después de que empezó la pandemia del coronavirus, se determinó que solo algunos integrantes continuarían en el grupo, donde hasta ese entonces estaba incluido. “Se quedó en que se formaba un grupo de WhatsApp de los que iban a estar considerados para cuando se inicie la reactivación , ensayamos para Navidad el año pasado (2020), se tocó y cumplimos”, relató.

Luis Bazán conversó con La República para hablar de sus motivaciones para crear Don gato y su pandilla junto a otros cantantes. Foto: GLR

Asimismo, detalló que estuvo negociando saludos personalizados y menciones en las eventos virtuales que realizaban para poder solventar sus gastos, ya que su sueldo no seguía siendo el mismo debido a la coyuntura.

El ‘Gato’ Bazán contó luego que él y otros integrantes de Armonía 10 comenzaron a ser invitados, por separado, a los llamados ‘privaditos’, por lo que se encontraban y tocaban juntos continuamente. Según dijo, estos acontecimientos no fueron del agrado de Walter Lozada, quien terminó por sacarlo de la orquesta.

“Yo comenzaba a transmitir... (Decía) ‘Hola, qué tal amigos, aquí estamos Don gato y su pandilla, estamos en un privadito’... y seguían tocando de madrugada, eso tuvo rebote en un canal de TV y Don gato y su pandilla rebotó rapidísimamente”, relató. “ Me llega un mensaje con un recordatorio y al costado decía ‘Walter Lozada te eliminó del grupo de WhatsApp’ ”, añadió.

Finalmente, Luis ‘Gato’ Bazán aseguró que no habría tenido problemas en dejar Armonía 10 si así se lo hubieran pedido y aclaró que lo que realmente le molestó es que no le hayan comunicado su salida personalmente. “¿Qué les costaba llamarme y decirme ‘Gato’, yo sé que ya estás en otro rubro y, por ende, ya no vas a pertenecer a la orquesta, yo lo aceptaba”, sentenció.

Armonía 10 se pronuncia sobre la salida de el ‘Gato’ Bazán

A mediados de julio, Armonía 10 emitió un breve comunicado sobre la salida de el ‘Gato’ Bazán en Facebook. En dicha publicación, se indicó que el ‘Gato’ ya tenía una nueva agrupación.

“Aclarando dudas: El señor Luis Bazán hace unos días publicó en sus redes sociales que ha formado su nueva agrupación, lo que fue su sueño de siempre. Le deseamos lo mejor en el camino que él ha tomado y la gratitud siempre estará presente”.

Armonía 10 se despide de animador Luis ‘Gato’ Bazán. Foto: captura Facebook

¿Quién es el ‘Gato‘ Bazán?

Luis ‘Gato’ Bazán es un animador de eventos. Es conocido por haber formado parte de la orquesta Armonía 10 durante 29 años.