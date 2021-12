Andrea San Martín sobre publicación de audios: “Perdí un montón de trabajos”

No pudo más y rompió su silencio. La ex chica reality Andrea San Martín se presentó en el programa de Magaly TV, la firme para contar su versión respecto a las acusaciones que le impuso Juan Victor Sánchez, padre de su última hija, y explicar la razón por la que se encuentra perfil bajo.

Entre las razones, la también empresaria dijo que en el proceso legal que ambos llevan habían sido exhortados a guardar silencio y no exponer ningún detalle a los medios de comunicación; sin embargo, respondió las impugnaciones que le hizo su expareja.

La modelo Andrea San Martín negó tajantemente todos los testimonios de las antiguas nanas de la menor y aseveró que, como cualquier madre, se ha equivocado en el trato con su hija tras justificar que en muchas ocasiones tuvo que ser padre y madre para sus pequeñas.

En ese sentido, también enfatizó: “¿Con qué intención quieren hacer esto? ¿Con perjudicarme a nivel mediático o con tratar de chantajearme para yo decir: ‘Ok, tengo miedo a nivel mediático y mejor entrego o firmo algo’? Yo no lo voy a hacer”.

Además, confirmó que todo este proceso le ha afectado no solo emocionalmente, sino que también económicamente. Ante ello, la conductora recordó que tuvo que renunciar a su trabajo en La banda del chino. “Sí, y no uno. He perdido un montón de trabajos”, reafirmó.

Asimismo, añadió: “Yo les he agradecido a las personas que me han acogido en ese programa, yo espero en algún momento poder retomar mis trabajos porque a las finales yo sigo siendo el sustento de mi casa, a mí nadie me mantiene. Yo soy independiente desde hace muchos años atrás y eso son cosas que también te he comentado en algún momento”.

¿Por qué Andrea San Martín renunció a la banda del Chino?

La ex chica reality Andrea San Martín empezó un problema legal con Juan Victor Sánchez, padre de su última hija. Dichos impases han hecho que ambos se denuncien en reiteradas ocasiones sin tener tregua y, además, lograron que expongan en televisión nacional que la conductora no deje ver a su pequeña al papá.

Sin embargo, todo estalló cuando el antiguo tripulante de cabina se presentó en el programa de Andrea Llosa y expuso todas las pruebas que presentó a la Fiscalía que acusan a su expareja de violencia física y psicológica. Eso llevó a que se ausente de La banda del chino, programa que conducía, y luego renuncie por la avalancha de críticas que venía recibiendo dicho espacio televisivo en sus redes sociales.

Juan Victor Sánchez revela que perdió su trabajo en agosto de 2020

El empresario Juan Victor Sánchez se presentó en el programa Amor y fuego para responder a las acusaciones que negó la exconductora Andrea San Martín. Como se recuerda, la modelo visitó el set de Magaly TV, la firme y no accedió a conversar con su expareja, quien llamó al programa en vivo para aclarar algunos puntos.

En ese sentido, reveló que nunca dejó de pasarle pensión porque así lo quería, sino bajo mutuo acuerdo. Asimismo, afirmó que él trabajaba en el mundo de las aerolíneas y perdió su empleo en agosto de 2020.