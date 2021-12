Andrea San Martín asegura que Juan Víctor le quiere quitar a su hija: “He recibido amenazas”

Andrea San Martín se presentó en el set de Magaly Medina para aclarar lo concerniente a su batalla legal con Juan Víctor, el padre de su hija menor; luego de que este la acusara de maltratos físicos y psicológicos contra la niña de 3 años.

La empresaria dio su versión sobre las denuncias que tiene actualmente y aseguró que ha tratado de conciliar con su expareja en diversas ocasiones por el bienestar de su pequeña; sin embargo, hasta el momento no han podido llegar a un acuerdo.

También aclaró sobre el tema de las visitas, indicando que el ex tripulante de cabina sí puede ver a la menor pero no tiene permitido extornarla de su domicilio.

Andrea San Martín cree que Juan Víctor le quiere quitar a su hija

Magaly Medina pidió a Andrea San Martín explicar por qué no deja que Juan Víctor pueda salir a pasear con su hija, por lo que la exconductora indicó que su temor es que la pequeña no vuelva.

“Tengo unos temores. He recibido amenazas públicas de que me quieren quitar a mi hija, que se la quieren llevar . Él y su madre (han hecho las amenazas)”, dijo.

Juan Víctor llamó en vivo durante entrevista a Andrea San Martín

Andrea San Martín se encontraba explicando a Magaly Medina por qué ha pedido más de 7.000 soles por concepto de manutención a su expareja cuando fueron sorprendidas en vivo con la llamada de Juan Víctor, quien quería intervenir para refutarla.

“Ha llamado Juan Víctor Sánchez pero tú me estás dando la entrevista. No sé si tenga algo que comentar, no quiero que se enfrenten”, dijo la conductora. Sin embargo, ambas decidieron continuar conversando y no darle el pase al otro implicado.