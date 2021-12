Tula Rodríguez sobre Renzo Schuller como conductor de EEG: “Sería tremendo jale”

Tras anunciarse la salida de Gian Piero Díaz de Esto es guerra, algunos nombres se han barajado para dar a conocer al nuevo conductor del reality. De ese modo, en la edición de este 21 de diciembre de En boca de todos, Reinaldo Dos Santos reveló quienes podrían ser los posibles acompañantes de Johanna San Miguel en la siguiente temporada del programa.

Luego de escuchar los vaticinios del famoso vidente, Tula Rodríguez llenó de elogios a Renzo Schuller y aseguró que sería un buen jale para el espacio juvenil.

“Su corazón es bien bacán... Estamos hablando de Renzo Schuller, a mí me parecería que él pintaría perfecto, sería un tremendo, tremendo, tremendo jale... ¡Ay, yo voto por él!”, mencionó.

“Lo que yo veo aquí en el futuro de él es que estará como en tres proyectos y para estar en Esto es guerra, tendría que dejar uno”, agregó Reinaldo Dos Santos.

Renzo Schuller FOTO: Instagram

Johanna San Miguel se despide de Gian Piero Díaz: “Te voy a extrañar, mi ‘Pipí’ querido”

Johanna San Miguel dedicó un emotivo mensaje de despedida a Gian Piero Díaz tras anunciar que dejará el reality. La también actriz manifestó el gran aprecio y cariño que siente por su aún compañero, quien se encargó de apoyar al equipo de los ‘combatientes’ en EEG desde la salida de Mathías Brivio.

“Te voy a extrañar mucho. Ya te lo he dicho mil veces, pero lo vuelvo a hacer. Te voy a extrañar mucho, mi ‘Pipí’ querido”, escribió.

Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz en el set de Esto es guerra. Foto: Johanna San Miguel/ Instagram

¿Por qué Gian Piero Díaz se va de EEG?

Luego de las especulaciones, Gian Piero Díaz reveló que decidió irse de Esto es guerra por su familia, pues ahora requiere pasar mayor tiempo con su esposa e hijos.

“Ha sido una decisión muy dura y muchos de los chicos lo saben, porque lo hemos venido comentando hace bastante tiempo, pero yo no me voy porque ya no quiero estar aquí y no me voy porque no quieren que yo esté aquí”, detalló. “Creo que ya es el momento de poner de lado mis intereses profesionales y poner por encima a mi familia”, añadió.