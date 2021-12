Stephanie Valenzuela quiere sacarse los implantes de senos: “Estoy buscando un cirujano”

Stephanie Valenzuela continúa buscando la tan ansiada internacionalización, al igual que muchos otros peruanos en el extranjero. Hace algunos meses, la modelo y cantante peruana participó en el reality de Telemundo La casa de los famosos y logró obtener un alto nivel de popularidad, gracias a lo cual pudo incrementar sus seguidores en redes sociales como Instagram.

Ahora, desde México, la intérprete de “Cumbia de los infieles” continúa manteniendo comunicación con sus millones de fanáticos en el mundo. Por ello, recientemente se animó a realizar una ronda de preguntas y respuestas.

“Cuéntame si tu cuerpo es natural”, le consultó uno de sus seguidores. Ante dicha interrogante, la influencer confesó que desea retirarse los implantes de senos. “Ya ando buscando un cirujano que me quite las chichis, quiero estar planita”, detalló ‘Tefi‘ Valenzuela.

Como se recuerda, a fines de agosto Stephanie Valenzuela fue eliminada de La casa de los famosos al no poder superar en votos a Daniel Vargas. Sin embargo, decidió permanecer en México.

Se queda a vivir en México

Luego de su eliminación en La casa de los famosos, Stephanie Valenzuela anunció que continuaría viviendo en México para poder participar en otros proyectos laborales que le permitan difundir más su imagen.

“Tengo las puertas abiertas de varias producciones, pero por el momento no tengo intenciones de trabajar en Perú, pues hoy por hoy estoy enfocada en quedarme en México. Por lo pronto, gracias a Dios se me están abriendo oportunidades como actriz. Estoy próxima a grabar un largometraje, además de varias sorpresas que me harán crecer como persona y profesional”, expresó mediante un comunicado.

Stephanie Valenzuela formó parte del reality de Telemundo, La casa de los famosos. Foto: Instagram

Stephanie Valenzuela: Instagram

A través de su Instagram oficial @tefivalenzuela, Stephanie Valenzuela comparte con sus casi tres millones de seguidores fotos y videos de su estilo de vida en tierras mexicanas.