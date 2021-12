Protagonistas de Sex and the city respaldan a mujeres que denunciaron a Chris Noth por abuso sexual

Tras el lanzamiento de And just like that, secuela de Sex and the city, Chris Noth, quien da vida a Mr. Big, fue acusado de violación sexual por parte de dos mujeres. Esta noticia ha generado revuelo y ha tenido reacciones de sus protagonistas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, quienes manifestaron su total apoyo a favor de las denunciantes.

A través de redes sociales, las tres famosas actrices rompieron su silencio ante esta terrible acusación. Ellas lamentaron lo sucedido y se solidarizaron con las mujeres por su valentía para contar los ataques de Chris Noth.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth” , se lee al inicio del mensaje publicado por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

“Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, agrega el texto.

Protagonistas de Sex and the city respaldan a mujeres que denunciaron a Chris Noth de abuso sexual. Foto: Sarah Jessica Parker/Instagram

¿Cómo se dio a conocer la denuncia contra Chris Noth?

A mediados de diciembre, Kim Masters escribió un informe para The Hollywood Reporter donde señaló que dos mujeres, bajos los seudónimos de Zoe, de 40 años, y Lily, de 31, fueron contactadas por el medio para que hablen de las agresiones sexuales sufridas por parte de Chris Noth. Los supuestos abusos ocurrieron en el año 2004 y en 2015. Las víctimas tomaron la decisión de hacer pública la denuncia tras ver al actor en la secuela de la serie Sex and the city.

Chris Noth niega acusaciones de violación sexual

Chris Noth negó las versiones de las dos mujeres y aseguró que jamás abusó de ellas, ya que, según él, los encuentros fueron consensuados.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días: ‘No’ siempre significa que ‘no’. Esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están surgiendo ahora, pero sí sé esto: No agredí a estas mujeres“, explicó en un comunicado difundido por E Noticias.