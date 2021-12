Samuel Suárez arremete contra Rodrigo González: “Este señor es un opinólogo del espectáculo”

¡Indignado! Samuel Suárez no se quedó callado y defendió su trabajo tras las duras críticas que hizo Rodrigo González en su programa Amor y fuego. A través de su portal de Instarándula, el periodista se refirió sobre el popular ‘Peluchín’ por minimizar su desempeño sobre el contenido que comparte en redes sociales.

‘Samu’ aseguró que, mientras él elabora su propio contenido que muestra a sus seguidores, el conductor de Willax solo se sienta a comentar las notas que ha realizado su equipo periodístico.

“Yo no entiendo qué dice de la dinámica del show, este señor es un opinólogo del espectáculo, que se sienta a opinar de las notas que todo un equipo periodístico trabaja para usted. Yo soy el equipo periodístico, yo presento mis notas y opino de ellas en mi cuentita pequeña de Instagram para mi propio circulo, nada más”, manifestó.

“Yo no critico el contenido de Amor y fuego porque sé que detrás de ello hay personas que yo conozco, con las que he trabajado años (...) mis amigos de televisión están ahí y les deseo el bien”, explicó Samuel Suárez.

Samuel Suárez asegura que no es un copia de Amor y fuego

El periodista Samuel Suárez mencionó que no compite con otros programas de espectáculos porque tiene amistades que trabajan en dichos espacios televisivos.

Asimismo, aseguró que no se considera una copia de Amor y fuego, tal como expresó Rodrigo González. “Yo no me considero una copia, por más que me digan eso; si él tiene para sustentar sus cosas, hágalo”.

¿Qué dijo Rodrigo González?

En la edición del 20 de noviembre en Amor y fuego, Rodrigo González criticó la estética y estilo de Samuel Suárez en su portal de Instarándula, pues aseguró que se trata de una copia de su programa.

“ Si quieres verdaderamente tener un público detrás, y que no solamente te siga por lo que te siga, no te copies todo... toda la dinámica de nuestro show , todos los colores, la estética, la gráfica de nuestro show, de nuestras historias”, mencionó.

“También hay que tener un trabajo más allá de eso, hay que investigar, que corroborar. No es cuestión de lanzar cualquier disparate para rebotar. Aquí no se trabaja de esa manera”, agregó.