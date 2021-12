Rodrigo González tildó a Samuel Suárez de copión: “Lanzas disparates para rebotar”

El conductor de Amor y fuego Rodrigo González comentó sobre el supuesto ampay lanzado por Instarándula donde se ve a Melissa Paredes y Pancho Rodríguez siendo fotografiados juntos en la playa de Punta Hermosa. ‘Peluchín’ dijo que decidió no comentar al respecto porque no había mucha información.

“Esta es la verdadera razón por la que estaba en la playa. Todavía nos escriben a decir que estamos desactualizados. No, no podemos unirnos para patinar todos a la vez”, dijo Rodrigo, y aprovechó para criticar el nuevo estilo que lanzó Samuel Suárez para su canal digital de espectáculos Instarándula.

“Si quieres verdaderamente tener un público detrás, y no solamente te siga por lo que te siga, no solamente te copies todo , toda la dinámica de nuestro show, todos los colores, la estética de nuestro show, la gráfica de nuestro show, de nuestras historias”, agregó al asegurar que ‘Samu’ utilizó la esencia de Amor y fuego para crear su plataforma.

Por último, aprovechó para acusarlo de no investigar lo suficiente en sus notas. ”Hay que tener un trabajo más allá de eso, también hay que investigar, también hay que corroborar . No es cuestión de lanzar cualquier disparate para rebotar. Aquí no se trabaja de esa manera”, finalizó.

‘Samu’ le responde a Rodrigo González

No se quedó callado. El periodista de espectáculos tomó con calma las críticas de ‘Peluchín’ y le contestó a través de su portal Instarándula, donde aseguró que no se considera una copia de Amor y fuego. “Yo no entiendo qué dice de la dinámica del show, este señor es un opinólogo del espectáculo, que se sienta a opinar de las notas que todo un equipo periodístico trabaja para usted”, dijo.

También agregó que él no critica las notas que lanzan tanto Amor y fuego o Magaly TV porque sabe todo el trabajo que está detrás de los famosos ampays. “Yo no critico el contenido de Amor y fuego porque sé que detrás de ello hay personas que yo conozco, con las que he trabajado años (…) mis amigos de televisión están ahí y les deseo el bien”, explicó Samuel Suárez.

Samuel Suárez aclara que él es su propio equipo periodístico

El periodista Samuel Suárez cuenta con experiencia en el rubro de espectáculos al haber trabajado en varios shows televisivos y por ello decidió emanciparse para crear su propio espacio llamado Instarándula. Sin embargo, tras el supuesto ampay entre Melissa Paredes y Pancho Rodríguez, el conductor Rodrigo González le dijo que realicé un mejor trabajo de investigación.

Continúa el enfrentamiento entre Samuel Suárez y Rodrigo González. Foto: composición / Instagram