Miguel Bosé lanzó comentario reafirmándose como antivacuna pese a conocerse la efectividad de las dosis

Fuertes declaraciones. Miguel Bosé reapareció ante la prensa desde su casa en México con explosivos comentarios sobre la vacuna contra la COVID-19. El intérprete de “Amante bandido” fue nuevamente invitado al programa argentino Viviana con vos, emitido por A24, el último 16 de diciembre para hablar principalmente sobre su nuevo libro autobiográfico titulado El hijo del capitán trueno.

Miguel Bosé acaba de publicar su libro autobiográfico. Foto: Miguel Bosé/Instagram.

La periodista Viviana Canosa comenzó la entrevista mostrándose orgullosa de cómo el artista evidenció su “parte más humana” desde que inició la pandemia y le pidió que comente sobre su postura negacionista sobre la vacuna. Miguel Bosé comenzó haciendo una serie de afirmaciones que desataron polémicas, ya que él considera que está “del lado de la verdad”.

“La verdad es que ellos quieren matar a todos con estas vacunas que no son vacunas, son experimentos genéticos. Y los primeros en caer son los que tienen la marca de la bestia”, dijo dirigiéndose a los diferentes gobiernos y aseguró que buscan “matar” a la ciudadanía a través de las inoculaciones. También, admitió que por haber empezado a comentar sobre estos temas su carrera comenzó a pagar factura. “Me atacan día y noche, me encierran, me secuestran, niegan mi profesión por 2 años”, agregó.

Sobre la nueva variante ómicron, Miguel Bosé dijo que hay “informaciones contradictorias” y duda sobre el nivel de letalidad. Hasta el momento, no se ha colocado ni la primera dosis de la vacuna porque cree que si lo hace, “entregará su voluntad” al Estado. “Secuestrados por el síndrome de Estocolmo del que ya no van a poder salir. Después de la primera dosis, se ponen la segunda, tercera, cuarta y después el brazalete que ya está en Israel”, dijo el cantante negacionista.

Miguel Bosé en contra de las mascarillas

Como se sabe, el uso de mascarillas, constante lavado de manos, distanciamiento social y evitar tocarse ojos y boca son las medidas más importantes para evitar contraer el virus en lugares públicos. Sin embargo, para Miguel Bosé no lo es. En agosto del 2020 el artista convocó a una marcha en la Plaza Colón en Madrid para mostrar su rechazo autodenominándose como ‘La resistencia’.

Miguel Bosé confiesa que tuvo que vivir las constantes infide- lidades de su padre a su madre. Foto: difusión

“Como bien oís, tengo asma y la mascarilla me crea problemas (...) La población sana no tiene por qué llevarla”, comentó en Instagram. Pero sí aceptó que las personas enfermas, adultos mayor las utilicen para prevenir.

Miguel Bosé no niega la existencia del virus

Sus constantes comentarios negacionistas, que buscan que sus seguidores y demás personas no se vacunen, originaron que suspendieran su cuenta de Twitter por un tiempo. Por ello, Miguel Bosé compartió un video donde aclaraba que nunca negó la existencia de la COVID-19.

Miguel Bosé es criticado por mensaje relacionado al coronavirus. Foto: Twitter/captura.

“Se ha dicho que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe y el bicho ha matado, ha matado a mucha gente. En marzo y abril de este año, mató a mucha gente. Nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias, también se nos fueron las personas que tenían patologías previas porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado”, expresó en Instagram.

Las vacunas sí funcionan

La experta en inmunología Carmen Cámara se mostró indignada ante las declaraciones de Miguel Bosé y consideró que el cantante pueda estar diciendo una cosa y haciendo otra. “Que se pregunte la gente si está tan en contra de las vacunas, cómo puede moverse por el mundo sin vacunarse, cuando los demás tenemos que llevar el certificado covid hasta en los dientes. A lo mejor dice una cosa y hace otra”, comentó la especialista.

Bajo ese contexto, es importante resaltar que las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como por autoridades como la Federal Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos y otras similares en Europa, son efectivas, seguras y salvan vidas. Por ello, vacunarse disminuye la posibilidad de infectarse en primer lugar y reduce de manera significativa el riesgo de hospitalización o muerte si se llega a contraer el coronavirus.

Recientemente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron un estudio que muestra que las personas completamente vacunadas tenían 10 veces menos probabilidades de morir que las que no están vacunadas.