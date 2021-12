Melania Urbina recibió la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19: “Este es mi regalo de Navidad”

Este 21 de diciembre, Melania Urbina se aplicó la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. En sus redes sociales, la actriz se mostró muy emocionada por estar inmunizada y protegida del virus.

En una publicación, la intérprete de De vuelta al barrio contó que acudió al vacunatorio del Estadio Chipoco en Barranco. A pesar de haber demorado una hora y media en todo el proceso de inmunización, se mostró muy feliz y aseguró que esta dosis es su ‘regalo de Navidad’.

“¡Tercera dosis! Todo el proceso tomó 1 hora media. Todo fluye muy bien en el Chipoco. Este es mi regalo de Navidad para mí misma” , escribió la artista peruana en su Twitter.

Publicación de Melania Urbina Foto: Twitter

Melania Urbina se despide de De vuelta al barrio

Hace unos meses, cuando se confirmó la última temporada de la exitosa serie De vuelta al barrio, Melania Urbina dedicó un emotivo mensaje para despedirse de su personaje.

“Miss Anita en la 1ra temporada. Nos ponemos nostálgicos para empezar la despedida... con agradecimiento y sin dramas, ¡que nos quedan unos meses todavía! #DeVueltaAlBarrio #ÚltimaTemporada”, se lee en la publicación de Melania Urbina.

Publicación de Melania Urbina Foto: Instagram

Melania Urbina indignada por el ciberacoso: “Estamos hartas”

La intérprete Melania Urbina se dirigió a sus seguidores en redes sociales para discutir sobre la problemática del acoso en internet, modalidad de violencia que sufren miles de mujeres todos los días. Esto, tras recibir inescrupulosos mensajes en su plataforma por parte de un usuario.

“Esos mensajes los recibos todos los días, no solo yo, no tienes que ser actriz, no tienes que hacer la escena de la azotea para recibirlos. Es algo que sufrimos todas las mujeres, todas estamos hartas. Me preguntan: ¿te arrepientes de haber hecho la escena de Django? Y no me arrepiento”, sostuvo la actriz.