María Fe Saldaña organizó fiesta de bienvenida a su hija: “Te amo con todas mis fuerzas”

No puede más del amor. La joven María Fe Saldaña está disfrutando al máximo la llegada de su primera hija y, al parecer, acaba de salir de la clínica donde dio a luz. A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria compartió la decoración que le hizo a su pequeña como parte de su recibimiento.

Después de la llegada de la última hija de Josimar Fidel, Saldaña subió solo una fotografía de la mano de su hija, en donde se puede apreciar la pulsera con el nombre completo de la menor. En la leyenda de foto que compartió se puede leer: “Bienvenida, gorda, ¡te amo con todas mis fuerzas! Pedazo de mi vida”.

María Fe Saldaña compartió al primera foto de su recién nacida

La tarde del sábado 18 de diciembre se convirtió en la fecha más especial para la ex pareja del cantante Josimar Fidel María Fe Saldaña, pues se convirtió en madre por primera vez.

En la imagen que subió a sus redes sociales, la empresaria escribió “¡Para toda la vida juntas! Te amo con todas mis fuerzas” y solo se observa la muñeca y la mano de la pequeña.

Josimar Fidel prohibió que tengan celulares en la mano en el matrimonio

Después de la polémica que se inició por el nuevo matrimonio del salsero Josimar, debido a que ya estaría casado con otra mujer, la ceremonia se realizó de la forma más íntima posible y contra todo pronóstico.

El artista advirtió a sus invitados no grabar ninguna escena del evento, sin embargo, no contó con que esta información se pudiera filtrar. En un letrero de la reunión se pudo leer: “Por favor, se les pide a los invitados: no fotos, no transmisión en vivo, no celulares. Por derechos reservados de los novios” con la finalidad de evitar más comentarios.