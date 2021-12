Magaly Medina reveló que John Kelvin le envió flores a Dalia Durán por su cumpleaños

Después de recibir una ola de críticas por sus declaraciones, la cubana Dalia Durán se presentó en el programa de Magaly TV, la firme para responder y aclarar las dudas de la ciudadanía luego de que pidiera la libertad de su expareja John Kelvin. La conductora Medina no dudó en expresarle su molestia debido a que se retractó de las acusaciones que le hizo al cantante por maltrato físico y psicológico.

Todo inició cuando la modelo expresó su incomodidad con la justicia peruana al no dejar libre a su agresor, luego de que ella decidiera no continuar con el proceso legal que comenzó algunos meses atrás.

Durante el programa, Magaly Medina cuestionó la actitud compasiva de Dalia Durán hacia el cumbiambero y aseguró lo siguiente: “Yo creo que sigues enamorada de él, que tienes una dependencia, me dicen que él te mandó flores en agosto en tu cumpleaños. Tú sigues ligada a la familia de él”.

Por su parte, la exconductora de Porque hoy es sábado con Andrés no negó dicha afirmación y solo acotó: “La abuelita sí ve a los niños, los lleva y esa es la manera que tiene comunicación con los bebés, a través de su mamá coordina y la llama”.

Hasta el momento, se conoce que el abogado de Dalia Durán renunció al caso en noviembre afirmando que no entendía el accionar de su clienta y prefería dar un paso al costado de toda esa situación.

Dalia Durán cambió su versión respecto a las acusaciones de John Kelvin

La cubana Dalia Durán aprovechó su visita al set de Magaly TV, la firme para enviar un sentido mensaje a las mujeres peruanas que están siendo víctimas de violencia de género, tras cambiar de versión y pedir la libertad de su expareja, John Kelvin.

En ese sentido, acotó: “Entiendo la indignación de muchas personas que se han sentido afectadas, por eso estoy dando la cara, reconozco que he tenido un bajón, ha sido un tema de desesperación, muy pocas personas lo van a entender, pero me pongo en la posición de todas las mujeres afectadas”, inició. “Yo entré en desesperación porque no sé cómo hablar con mis hijos sobre su papá, a mí como mamá me toca”.

Dalia Durán agradece apoyo de Andrés Hurtado y sus hijas

En la entrevista que le hizo Magaly Medina a la modelo Dalia Durán, le consultó sobre el fin de su contrato como co-conductora en el programa de Andrés Hurtado.

Sobre ello, afirmó: “(Magaly) Mirándote a los ojos te digo, yo soy una persona que no soy malagradecida. Yo estoy muy agradecida contigo eternamente como lo estoy con Andrés (...) Yo estoy eternamente agradecida con Andrés, porque me ha cuidado todo este tiempo al igual que sus hijas”.