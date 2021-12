Magaly Medina critica a Ethel Pozo y su novio por lanzar globos con fuego: “Qué irresponsables”

Ethel Pozo recibió las fuertes quejas de sus vecinos luego de lanzar al aire unos ‘globos de los deseos’, que utilizan fuego para poder ascender en el aire. Según indicaron en redes sociales, algunos de dichos objetos terminaron en las viviendas continuas al lugar donde se encontraba celebrando la conductora con su prometido, Julián Alexander, y un grupo de amigos.

“¿Alguien le puede avisar a Ethel Pozo que su deseo terminó en mi terraza? Antes de prender coj***** pidiendo tu deseo, recuerda que tu deseo puede ocasionar la desgracia de otras personas. Hoy amanecimos con esta novedad que cayó del cielo. Mejor enciendan su corazón y su cerebro. No a la pirotecnia”, fue el mensaje que dejó la mujer en Facebook.

Magaly Medina critica a Ethel Pozo por usar pirotecnia

Magaly Medina no fue ajena a este suceso y comentó sobre la conducta de Ethel Pozo en su programa del último 20 de diciembre. La presentadora de espectáculos explicó que este tipo de pirotecnia se utiliza en espacios abiertos y no en condominios o cerca a viviendas, ya que podrían ocasionar graves daños.

“¿No tiene nada qué hacer con el noviecito este que parecen de 5 años? (...) Este tipo de cosas se hacen en la playa, en lugares descampados, donde estos artefactos no van a hacer daño a nadie. Cayó en la terraza felizmente, no cayó en algún encendido ni de algún tipo de instalación eléctrica. El noviecito jugando con pirotecnia, qué irresponsables” , expuso.

Magaly Medina y su duro comentario a Ethel Pozo

Magaly Medina arremetió contra Gisela Valcárcel por asegurar que Ethel Pozo ha logrado forjar una carrera en televisión con nombre propio. La figura de ATV se mostró en desacuerdo con esta afirmación e indicó que la conductora de América hoy es conocida por ser hija de ‘Gise’ y ha tenido privilegios frente a las pantallas.

“Todavía es la hija de Gisela Valcárcel porque todo lo que ha logrado en la vida lo ha tenido regalado. (…) A todo el mundo no se le da eso, hay gente que nos ha costado muchísimo llegar a este punto, pero como ella es la dueña, está en la libertad. No pretendas que la consideremos con nombre propio, el talento todavía no se le ve, le faltan años luz, siempre la van a comparar con su madre”, dijo.