Magaly Medina critica a Dalia Durán por cambiar su versión sobre John Kelvin

Dalia Durán, expareja de John Kelvin, visitó el programa de la conductora Magaly Medina, quien se mostró indignada porque la cubana cambió su versión durante el juicio contra el cantante de cumbia. Recordemos que hace unos meses, ella lo denunció por maltrato y violación sexual; sin embargo, ahora se ha retractado.

La presentadora de Magaly TV, la firme le recordó que, en ese entonces, ella fue un ejemplo para muchas mujeres maltratadas que no denuncian a su agresor. Aseguró que al retractarse, la cubana le hace perder el tiempo al Ministerio Público que continúa investigando el caso.

“Esto no le hace ningún bien a las causas de las mujeres maltratadas porque le haces perder el tiempo a la Justicia , que no siempre a veces es justa, que no siempre a veces trabaja con la celeridad que queremos”, expresó.

También le recordó que los medios la respaldaron. “Para qué diablos los medios hacemos campañas, apoyamos cuando vemos a una mujer desvalida y movemos todo el aparato judicial con la fuerza que nos da tener un programa de televisión. Hacemos que fiscales, jueces vengan a auxiliarte y tú porque quieres que Jhon Kelvin salga de la cárcel te desdices de todo”, agregó.

Su nueva versión

Según los documentos que mostró Magaly Medina, Dalia Durán brindó su testimonio en la cámara Gesell, donde negó que haya existido violación sexual y minimizó las lesiones físicas que sufrió por parte de John Kelvin. Esto pese a las pruebas que dio la propia agraviada en las instancias de Justica y canales de comunicación.

Dalia Durán pidió disculpas