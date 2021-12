Leonardo DiCaprio saltó a un lago congelado para salvar a sus perros durante rodaje de Don’t look up

Leonardo DiCaprio ha dejado impactados a todos durante una reciente revelación que lo dejó como héroe de los animales. El ganador del Óscar se encontraba en plena promoción de su más reciente cinta Don’t look up cuando contó un hecho anecdótico, el cual fue corroborado por el elenco.

Los actores de la película recién estrenada se presentaron en el programa Around the Table, de Entertainment Weekly, y hablaron sobre el proceso de rodaje y más detalles. Sin embargo, cuando llegó el turno del popular ‘Leo’, toda la atención se centró en él.

Resulta que Leonardo DiCaprio llevó a sus dos perros de raza husky siberiano a las grabaciones de Don’t look up, pero él jamás imaginó que sus mascotas le jugarían una peligrosa travesura. Uno de ellos se lanzó a un lago congelado en Boston, Estados Unidos. El actor, al ver esto, tuvo que tirarse al agua helada para salvar a su perro. No obstante, el segundo animalito, cuando vio la escena, hizo lo mismo.

“Básicamente, los dos se cayeron en un lago congelado. No entendí lo que se hace en un lago congelado”, comentó, desatando las risas de sus compañeros.

Jennifer Lawrence, interrumpió la entrevista para explicar mejor las palabras de su compañero Leonardo DiCaprio. “Uno de los perros se cayó al lago congelado, él saltó para salvarlo y tan pronto como lo sacó del estanque, saltó el otro” , dijo.

“El otro perro empezó a lamer al que se estaba ahogando, y de repente estábamos todos juntos en el lago congelado”, explicó la estrella de 47 años.

Don’t look up: André Silva en la cinta de Leonardo DiCaprio

El actor peruano André Silva reveló que tiene una pequeña aparición en la nueva producción de Netflix, Don’t look up, película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Cate Blanchett.

“Ver una escena mía en una película protagonizada por actores de la talla de Leonardo DiCaprio es algo increíble. Sentí un orgullo profundo por lo que había logrado en mi carrera, es una pequeña participación, pero, sin duda, una gran experiencia, la cual tomo con mucho agradecimiento y me impulsa a seguir terco en lo que tanto amo”, dijo en entrevista a La República.

André Silva revela cómo grabó escena de la película No miren arriba. Foto: Instagram / Facebook

Leonardo DiCaprio denuncia tala ilegal en Ucayali

Leonardo DiCaprio es uno de las pocas celebridades que se ha mantenido firme en su apoyo absoluto sobre la protección de los animales en peligro de extinción y del cuidado del medio ambiente.

A inicios de setiembre, el protagonista de Titanic denunció desde sus redes sociales la construcción de una vía legal en la selva peruana, exactamente en Ucayali.

“La construcción de caminos ilegales por una empresa maderera en la Amazonía peruana está causando la contaminación de la tierra y el saqueo ilegal de recursos naturales, y está abriendo esta parte de la Amazonía a una invasión adicional. (Se debe) detener la construcción de estas carreteras en la provincia de Yurua, garantizar la seguridad de las comunidades indígenas que viven aquí y salvaguardar este lugar especial, fundamental para un planeta sano”, escribió en Instagram.