Dalia Durán tras retractarse: “Pido disculpas a las mujeres que se han visto afectadas”

Dalia Durán brindó una entrevista a Magaly Medina para hablar sobre las declaraciones que hizo hace unos días, en las pedía que John Kelvin salga de la cárcel para que pase Navidad con sus hijos. La cubana reconoció que se retractó durante el juicio por maltrato y violación contra el cantante de cumbia debido a que, según ella, entró en desesperación al no poder explicarle a los pequeños por qué no estaba su padre en casa.

“Entiendo la indignación de muchas personas que se han sentido afectadas, por eso estoy dando la cara, reconozco que he tenido un bajón, ha sido un tema de desesperación, muy pocas personas lo van a entender, pero me pongo en la posición de todas las mujeres afectadas”, inició. “Yo entré en desesperación porque no sé cómo hablar con mis hijos sobre su papá, a mí como mamá me toca”, agregó.

La conductora Magaly Medina le mostró los documentos que señalan que Dalia Durán cambió su versión a favor de John Kelvin en la cámara Gesell.

Además, le recordó que ella fue un ejemplo para muchas mujeres maltratadas cuando salió a luz su caso.

Dalia Durán decidió pedir disculpas públicas. “Yo no me escondo, estoy acá dando la cara y pedir disculpas a todas las mujeres que se han visto afectadas con esto porque sé que ha chocado a muchísimas mujeres porque se han puesto en mi lugar desde el día 1 (que fue golpeada por John Kevin)”, señaló.

Agradece a Andrés Hurtado y a sus hijas

La cubana se mostró agradecida con el conductor Andrés Hurtado y sus hijas, quienes la apoyaron luego de haber sido maltratada por John Kevin. “Estoy eternamente agradecida con Andrés porque he aprendido muchísimo de él, me ha cuidado muchísimo en todo este tiempo, al igual que sus hijas”, expresó.

Pidió libertad para John Kelvin

Estas fueron las declaraciones que dijo Dalia Durán al pedir la libertad de John Kelvin, denunciado por maltrato y violación sexual: “Yo aclaré en la cámara Gesell y no lo toman en cuenta. John ya tiene más de la mitad de su prisión preventiva. El mejor regalo para mis hijos sería que puedan abrazar a su padre en Navidad y también para John”.