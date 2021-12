Johanna San Miguel se despide de Gian Piero Díaz: “Te voy a extrañar, mi ‘Pipí’ querido”

Johanna San Miguel está muy apenada, debido a que Gian Piero Díaz no continuará en Esto es guerra el 2022. Por ello, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para despedirse del presentador, quien estuvo a su lado en el reality de América TV por cerca de un año, y confesarle lo mucho que lo extrañará ahora que ha decidido emprender nuevos rumbos en su vida.

En su emotivo mensaje, la también actriz manifestó el gran aprecio y cariño que siente por su aún compañero, quien se encargó de apoyar al equipo de los ‘combatientes’ en EEG desde la salida de Mathías Brivio. “Te voy a extrañar mucho. Ya te lo he dicho mil veces, pero lo vuelvo a hacer. Te voy a extrañar mucho, mi ‘Pipí’ querido” , escribió.

Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz en el set de Esto es guerra. Foto: Johanna San Miguel/ Instagram

Junto con su publicación en Instagram, Johanna San Miguel compartió una fotografía en la que ella y Gian Piero Díaz aparecen sonrientes en el set de Esto es guerra.

PUEDES VER: Johanna San Miguel se quiebra en vivo al escuchar el mensaje de despedida de Gian Piero Díaz

Gian Piero Díaz confirma su salida de Esto es guerra

Hace unos días, a través de sus historias en Instagram, Gian Piero Díaz confirmó que dejará la conducción de Esto es guerra, aunque no dio más detalles al respecto.

“Lunes 21 de enero del 2019. Martes 20 de diciembre del 2021. Vamos por esa, mi última final, porque Combate es bacán. ¡Con todo!”, escribió.

Gian Piero Díaz ingresó en el año 2019 a la conducción de Esto es guerra. Foto: captura/Instagram

¿Por qué se va de EEG?

Luego de las especulaciones, Gian Piero Díaz reveló que decidió irse de Esto es guerra por su familia, pues ahora requiere pasar mayor tiempo con su esposa e hijos.

“Ha sido una decisión muy dura y muchos de los chicos lo saben, porque lo hemos venido comentando hace bastante tiempo, pero yo no me voy porque ya no quiero estar aquí y no me voy porque no quieren que yo esté aquí”, detalló. “Creo que ya es el momento de poner de lado mis intereses profesionales y poner por encima a mi familia”, añadió.