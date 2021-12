Famosos que vivieron en la pobreza y ahora son multimillonarios

Algunas de las grandes estrellas que actualmente son millonarias, vivieron una difícil infancia a causa de carencias económicas. Figuras como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Jim Carrey, entre otras fueron muy pobres, pero gracias al talento lograron salir adelante y posicionarse como celebridades reconocidas a nivel mundial.

Mudanzas constantes, orfanatos, drogadicción y otros problemas a los que se enfrentaron estos personajes durante su niñez y adolescencia.

A continuación, te dejamos una lista de estos artistas que vivieron una navidad en la pobreza, pero que a ahora gozan de lo que una vez soñaron.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez nació el 24 de julio de 1970, en el Bronx, ciudad de Nueva York y creció en Blackrock Avenue. La cantante y actriz tuvo una niñez con muchas carencias y esas aumentaron cuando decidió estudiar en una escuela de baile en Manhattan y no tenía cómo costearlo. Ella durmió por meses en el sillón de la academia y tampoco tenía dinero para comer.

“Recuerdo que sólo comía una rebanada de pizza al día cuando era bailarina... Así era como vivía. Hice esto por algunos años antes de conseguir mi primer gran trabajo y no lo cambiaría por nada del mundo”, dijo la intérprete de “Jenny from the block” en 2017 durante la conferencia de prensa del show televisivo World of dance.

Jennifer Lopez durmió por varios meses en el sofá de su academia de baile. Foto: Jennifer Lopez/Instagram

Leonardo DiCaprio

Una de las estrellas más aclamas de Hollywood es Leonardo DiCaprio. A sus 47 años, el actor tiene un gran recorrido en la industria cinematográfica, ya que empezó a la edad de 5 años como modelo publicitario. Sin embargo, él la pasó muy mal durante su infancia.

Sus papás se divorciaron cuando tenía un año y quedó bajo el cuidado de su madre. Vivió en barrios marginales de Los Angeles, en un ambiente expuesto a las drogas y prostitución.

“Fui un niño muy pobre y necesité ir a ver el otro lado del espectro. Nunca tomé drogas porque veía gente drogándose todos los días cuando tenía 3 o 4 años. Así que Hollywood era como un paseo por el parque para mí... Podía ir a las fiestas y sí, la tentación estaba ahí. Hollywood es un lugar muy volátil al que los artistas llegan y quieren quedarse. Es increíblemente vulnerable ser actor y recibir críticas cuando eres chico y apenas estás descubriendo quién eres. Hemos visto a mucha gente que fue víctima de eso, es muy triste”, recordó en 2014 durante una entrevista con Los Angeles Times.

Leonardo DiCaprio vivió rodeado de drogas y prostitución. Foto: AFP

Jim Carrey

Famoso por haber interpretada a La máscara o ser el protagonista de Ace Ventura: Operación África, Jim Carrey, también se une a esta lista.

Cuando el actor canadiense tenía 15 años su padre perdió su trabajo como contador y dejaron su casa para vivir en una fábrica donde el padre de Carrey trabajaba como cuidador. El comediante y su hermano trabajaban limpiando la fábrica después de las clases en el colegio. Tiempo después, su padre dejó el trabajo y tuvieron que vivir en un auto.

“Vivimos en una casa rodante por un tiempo, y trabajamos como guardias de seguridad”, comentó Jim en una entrevista que le brindó al periodista James Lipton.

Jim Carrey vivió en una casa rodante. Foto: AFP

Johnny Depp

En setiembre de este año, salieron a la luz unos documentos de 1981, los cuales fueron difundidos por Page six. En los escritos, Johnny Depp cuenta el drama que vivió durante su adolescencia tras el rechazo y abandono de sus padres. Su familia era tan pobre que vivieron en un cuarto de motel durante un año. Asimismo, el actor cayó en el consumo de drogas.

Durante el funeral de su madre Betty Sue Palmer, el intérprete no tuvo las mejores palabras, según el portal. “Fue quizás el ser humano más malo que he conocido en mi vida”, dijo.

Johnny Depp padeció por los malos tratos de su madre. Foto: Johnny Depp/Instagram

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker contó que su familia era tan pobre que a veces no podían celebrar la Navidad porque le cortaban la luz a falta de pago. La protagonista de Sex and the city vivió de joven junto a sus siete hermanos financiada por la beneficencia pública.

“Recuerdo mi infancia como dickensiana (aquello que no alcanza las condiciones mínimas de vida o trabajo que garanticen la dignidad humana). Me acuerdo de ser pobre, no había manera de esconderlo. A veces no teníamos electricidad, a veces no podíamos festejar la Navidad o los cumpleaños , o llegaban los cobradores, o la misma compañía de teléfono llamaba para avisar que nos iban a cortar la línea. Teníamos edad suficiente para atender las llamadas, o ver las reacciones de mi madre, o a mis padres haciendo malabares con la plata”, expresó la actriz en una charla con The New York Times.

Sarah Jessica Parker no tenía pagar la luz. Foto: Sarah Jessica Parker/Instagram

Otras celebridades que también fueron pobres de niños son Justin Bieber, Tom Cruise, Marilyn Monroe, Eva Longoria, Chris Pratt, Jessica Alba, Jay Z, Mariah Carey,William Levy. Bárbara Mori, Juan Gabriel y más.