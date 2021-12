El día que Jaime Bayly renunció sorpresivamente en vivo a Frecuencia Latina

El periodista Jaime Bayly no ha vuelto a trabajar en Latina ni a grabar en la televisión peruana desde su polémica renuncia en vivo, que ocurrió el 21 de febrero del 2010. Muchos se preguntan por qué el escritor no ha regresado al Perú para realizar su propio segmento pese a que ya pasó más de una década. Ahora, él se encuentra conduciendo un programa para la cadena estadounidense Mega TV en Miami, Florida.

Todo comenzó cuando Jaime Bayly anunció que deseaba lanzar su candidatura presidencial para las elecciones de 2011. La aspiración del periodista no le pareció nada bien al empresario Baruch Ivcher, quien en ese entonces era el jefe del canal Frecuencia Latina.

Una amistad que se rompió

Según indicó Jaime Bayly, Baruch Ivcher se rehusaba a aceptar su renuncia, por lo que se vio obligado a hacerla pública en plena transmisión de su programa El francotirador. Reveló que su amistad se había terminado para él debido a que sintió que le había faltado el respeto.

Contó que si no cumplía con su contrato, iba a recibir una demanda por parte del canal. “Yo ratifico y reitero esta noche que renuncio a Frecuencia Latina. Le ruego a Baruch Ivcher, quien me ha demostrado que no es mi amigo, que acepte mi renuncia en los términos más cordiales y amigables y que tenga la generosidad de liberarme del contrato que hemos firmado”, expresó.

Baruch Ivcher, exjefe de Latina. Foto: GLR

Beto Ortiz y Aldo Miyashiro involucrados

Al leer la carta de renuncia en vivo, Jaime Bayly explicó que los motivos de su salida de Frecuencia Latina también estaban relacionados con los ataques del periodista Beto Ortiz y el actor Aldo Miyashiro, conductores de Enemigos íntimos .

“Tú has permitido que ese programa siga atacándome noche tras noche. Al hacerlo, me has demostrado que no puedo confiar en ti, que permites que en tu canal se cometan delitos, que no castigas ni amonestas a lo culpables (..) Como consecuencia de ello, no seguiré trabajando en tu canal, Mi relación contigo y tu canal ha terminado. Gracias por los buenos tiempos, pero hasta aquí hemos llegado”, finalizó la misiva.

Beto Ortiz y Aldo Miyashiro, cuando eran conductores de Enemigos públicos. Foto: GLR

Beto Ortiz y Aldo Miyashiro difundieron fragmentos de una novela inédita de Silvia Núñez, la ahora esposa de Jaime Bayly. El periodista se mostró indignado al señalar que lo que hicieron sus colegas fue “un delito contra la propiedad intelectual”.

Sin embargo, aclaró que el origen del conflicto no fueron las declaraciones de Beto Ortiz y Miyashiro. “No tengo problema con ellos. El origen de esta guerra es la tensión, la paranoia, el recelo y la desconfianza entre Ivcher y yo alrededor de mi candidatura presidencial”, sostuvo.

