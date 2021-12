Flavia Laos sobre Luciana Fuster y su vínculo con Patricio Parodi: “Ya no somos amigas”

La actriz Flavia Laos se presentó en el programa En boca de todos, donde habló sobre la modelo Luciana Fuster y su vínculo con su expareja, el chico reality Patricio Parodi. La artista aseguró que la joven, con quien compartió momentos desde que empezaron juntas en la televisión, ya no es más su amiga.

“Estoy tranquila. No soy de piedra, pero el tema de Patricio Parodi ya lo superé, ya me siento bien. Además, ya lo vi ayer y ahí nomás”, dijo en referencia a su encuentro con el integrante de Esto es guerra en la fiesta de la hermana de él. Aclaró que no necesita explicaciones. “¿Para qué?, no lo necesito. Él puede hacer lo que quiera”, agregó.

El conductor Ricardo Rondón le preguntó si tenía un conversación pendiente con Luciana Fuster, pero la actriz de Princesas reveló que su amistad ya se rompió. “No, definitivamente ya no somos amigas”, aseveró.

Siente cariño por su familia

Sobre su buena relación con las hermanas de Patricio Parodi, Flavia Laos contó que ella las considera como sus hermanas, por lo que no pudo evitar ir a la reunión familiar del chico reality.

“Estamos super emocionados porque va ser mujercita, vamos a engreírla... tengo fotos, pero no las subí, no quería que la gente piense mal. Yo fui ahí con las ganas de ver a Majo de saludarla y no hacer nada más. (...) Sus hermanas son con unas hermanas para mí y no podía perdérmelo ”, expresó la actriz.

Descarta reconciliación con Patricio Parodi

Sobre una posible reconciliación con Patricio Parodi, Flavia Laos mencionó que han cortado la comunicación y ya no hay un acercamiento.