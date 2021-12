Ethel Pozo sobre Florcita Polo al ver el ampay de Néstor Villanueva: “Estaba muy afectada”

No la está pasando nada bien. La primogénita de Susy Díaz, Flor Polo, se mostró muy triste al ser consultada por el ampay de su esposo, Néstor Villanueva, en el que se le ve con otra mujer. El programa América hoy la interrogó para buscar su versión de los hechos.

En ese sentido, la empresaria aclaró que este tema ”va a quedar entre nosotros, no voy a decir absolutamente nada más. No, no he hablado con él porque estoy full con muchas cosas, encima de mi trabajo, ya después hablaremos, pero eso es algo mío que no voy a comentar”.

La presentadora del programa matutino Ethel Pozo no dudó en decir lo que pasó detrás de cámaras un día antes que el programa Magaly TV, la firme emitiera las imágenes, y aseveró que no fue una novedad para la popular Florcita Polo, quien tenía conocimiento de los hechos, pero estaba triste con la noticia.

Por ello, la hija de Gisela Valcárcel afirmó: “Voy a hacer una infidencia aquí, ayer grabamos una cosita aquí con Florcita y se sabía que estas imágenes iban a salir. Yo la veía muy pendiente del celular, no soy muy chismosa, pero Mariella Zanetti se acercó a ella y estaba muy afectada (...) Estaba con el celular todo el rato como si alguien le dijera cosas y tratara de sonreír”.

Janet Barboza, por su parte, confirmó lo dicho por Ethel Pozo y señaló que “Estaba en otra, ella estaba resquebrajada, se ve en las imágenes, porque después de la grabación, se acerca nuestro reportero y le pregunta lo que ustedes acaban de ver. (...) Evidentemente para Flor Polo las imágenes de Néstor haciendo vida de soltero le cayeron como un balde de agua”.

Julián Alexander agradeció el gesto de Ethel Pozo con su hijo

Más felices que nunca. La conductora Ethel Pozo organizó una fiesta sorpresa para el único hijo de su pareja Julián Alexander y lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

En respuesta a dicho detalle, el hermano de la productora Michelle Alexander mencionó en un comentario a la publicación que hizo la hija de Gisela Valcárcel: “Ver a nuestros hijos sonreír no tiene precio, gracias, amor, por ayudarme a organizar el mejor cumple del mundo para cris @lapozo, te amo”.

Ethel Pozo confesó en vivo que América hoy busca reemplazo de Melissa Paredes

Después de la renuncia de Melissa Paredes al programa América hoy, las conductoras y los telespectadores han especulado mucho sobre la persona que reemplazará dicha salida, sin saber nada concreto.

Es por ello que Ethel Pozo señaló en pleno programa en vivo: “Armando, ¿es cierto lo que me dices? El productor me dice: ‘Dile que estamos buscando conductora’. Dime si es cierto para confirmarlo”.