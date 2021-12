EEG: tras la salida de Gian Piero Díaz, ¿quiénes son los voceados para nuevo conductor del reality?

El último lunes 20 de diciembre el conductor del famoso reality Esto es guerra Gian Piero Díaz se despidió del programa, del cual fue presentador desde el 2019. Tras su salida, muchas figuras del espectáculo han sido voceadas para que acompañen a Johanna San Miguel y sean el posible reemplazo para la conducción del reality.

La primera persona de la que se está hablando para reemplazar a Gian Piero es el presentador de televisión, locutor y actor de doblaje Mathías Brivio. El intérprete ya estuvo bajo la conducción del reality por 8 años, antes de retirarse en el 2019. Por esos motivos no se descarta que pueda volver a ser convocado por los productores de EEG.

Asimismo, otra figura para estar al frente del reality es Yaco Eskenazi. El modelo y exfutbolista peruano fue presentador del programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, que ya llegó a su fin este año tras cinco temporadas. Por ello, el presentador estaría disponible para ocupar la conducción del reality de concursos.

Otro de los voceados es Renzo Schuller, el actor y comediante peruano fue presentador del programa Combate, que se transmitía por ATV y que guarda similitudes en el formato con EEG. Por esas razones no se descarta que pueda reemplazar a Gian Piero Díaz.

De igual forma, en el programa que conduce Maju Mantilla, En boca de todos, la exreina de belleza reveló que vio al actor Carlos Carlín paseando por las instalaciones de Pachacamac. Si bien el comediante descartó conducir el reality EEG en una entrevista para el diario Trome, aún podría cambiar de opinión.

En esa línea, otra de las figuras que se perfilan para la conducción es el popular actor de Al fondo hay sitio Erick Elera, quien ha sido el reemplazo habitual en el programa si algún conductor estaba ausente. Incluso, el popular actor confesó que sí le gustaría continuar de forma permanente en EEG.

“A mí sí me agradaría (ser conductor de Esto es guerra), pero la pregunta es si a ustedes les gustaría, si a la producción le gusta, si a la gente de ProTV le gustaría”, comentó Elera en una entrevista.

Finalmente, uno de los posibles presentadores más voceados para asumir el mando de la conducción de EEG para el 2022 junto con Johanna San Miguel es Raúl Romero. Las especulaciones comenzaron tras el pequeño adelanto que emitió América TV de lo que se viene en el programa para el verano en el que se escucha la voz del expresentador de Habacilar.

Gian Piero Díaz revela por qué dejará EEG

El ahora exconductor de Esto es guerra reveló durante la gran final del programa que dejaba el puesto para poder estar junto con su familia más tiempo.

“Sí, es mi última final, sí son mis últimos programas, sí, no voy a estar el próximo año en Esto es Guerra. No ha sido una decisión fácil, ha sido muy dura y los chicos creo que lo saben porque lo he venido comentando bastante tiempo”, afirmó Díaz.

“No me voy porque no quiera estar aquí, pero hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar ciertas decisiones poniendo las cosas en una balanza. Son 10 años, mi hija mayor tiene exactamente los diez años que yo tengo en programas de competencia y siento que me he perdido muchas cosas a pesar de todo el tiempo que yo trato de darles (a sus hijos)”, señaló el actor.