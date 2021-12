Diego Boneta y Renata Notni se muestran más enamorados que nunca en su viaje a Nueva York

A puertas de cerrar el año, los jóvenes actores mexicanos Diego Boneta y Renata Notni, quienes llevan más de un año de relación, viajaron a la ciudad de Nueva York, y todo indica que la pareja pasará Nochebuena y Navidad en Estados Unidos.

Diego Boneta expresó su amor por Renata Notni en redes sociales. Foto: Diego Boneta/Instagram.

El protagonista de Luis Miguel, la serie ya no oculta su amor por Renata y recientemente compartieron fotografías en sus cuentas de Instagram donde se muestran en diferentes viajes e importantes eventos. Ambos se tomaron varias fotos en el icónico puente de Brooklyn construido entre 1870 y 1883, que une los distritos de Manhattan y Brooklyn.

La pareja de actores viajó a New York en vísperas de Navidad.Foto: Instagram/captura.

Ambos se tomaron varias instantáneas donde se les ve en diferentes poses divertidas, sin embargo, en ninguna de ellas salen juntos. Hace dos semanas los actores festejaron su primer aniversario juntos y fue la modelo quien compartió la celebración en su cuenta de Instagram.

Diego Boneta quiere despegar su carrera

El actor de 31 años logró la fama internacional al ser el protagonista de la serie autobiográfica del cantante Luis Miguel producida por Netflix. Sin embargo, con la llegada de la tercera temporada se ha confirmado el fin de este proyecto para el artista. Es por ello, que ahora está interesado en producir contenido que pueda combinar lo mejor de México con Hollywood.

Jonah Feingold, Monica Barbaro, y Diego Boneta, protagonistas de At midnight, durante un Foro de Paramount. Foto: EFE

Ahora podrá cumplir su sueño al presentar su nueva película “At midnight” emitida por Paramount Plus. “Para mí es un sueño, (...) es muy especial porque es el primer proyecto que hacemos y desarrollamos con la compañía Three Amigos y es nuestro sueño. Nunca ha habido una comedia romántica de Hollywood que filmara en México”, contó Boneta a EFE.

El actor pide que reconozcan su trayectoria

Diego Boneta está orgulloso de haber formado parte del elenco de Luis Miguel la serie, pero afirmó que está cansado de que solo lo conozcan por haber protagonizado al ‘Sol de México’.

Diego Boneta tiene el gran reto de ser reconocido por su propio nombre, ya que con Luis Miguel, la serie ganó gran popularidad en diferentes países del mundo. Foto: Diego Boneta/Instagram.

“Aunque no es una queja, pues es lo que quería que sucediera, a fin de cuenta convertirme en ese papel, que la gente me dijera eso. Pero ahora quiero quitarme ese personaje de encima. No soy Luis Miguel, soy Diego“, aseguró para el medio La verdad.