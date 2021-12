El papá de Britney Spears pide que se le pague sus honorarios por “cuidar” a la cantante

Britney Spears vuelve a ser el centro de atención por temas legales. Jamie Spears, su padre y quien luchó legalmente para mantener la custodia de la artista, ha hecho pública su petición de que se le pague sus honorarios legales por haber ejercido como administrador de la fortuna de la cantante.

Esta petición se explaya en 27 páginas. La revista Variety obtuvo el documento, e incluso señaló que podría interpretarse como una “nota de chantaje”.

“El pago puntual de los honorarios de los abogados de Jamie es necesario para asegurar que la custodia se pueda liquidar rápida y eficientemente para permitir que Britney tome el control de su vida como ella y Jamie desean”, señala el documento.

