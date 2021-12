Alejandra Baigorria descontenta con la final de Esto es guerra: “Siempre con sus favoritismos”

Este 21 de diciembre, se vivió la final de temporada de Esto es guerra 2021. Los competidores estuvieron con la adrenalina a tope por los diferentes juegos y aún más por el circuito extremo final. En esta última etapa, los participantes se dividieron en duplas para concursar: Matías Ochoa, Azul Granton, Hugo García y Patricio Parodi estuvieron en el equipo de los ‘guerreros’; mientras que en los ‘combatientes’ albergaron a Said Palao, Melissa Loza, Pancho Rodríguez e Ignacio Baladán.

Si bien cuando el programa comenzó, los ‘combatientes’, con los ánimos de Gian Piero Díaz, llevaban la ventaja al tener 50 puntos y sus oponentes solo 25, el desafío final cambió el panorama. Patricio Parodi, capitán de los ‘guerreros’, fue el elegido para ser último en competir y gracias a su victoria su equipo se coronó como el ganador de la temporada con 250 puntos, frente a los 150 que lograron conseguir sus contrincantes, ya que cada victoria representaba 100 puntos.

Alejandra Baigorria descontenta con los resultados

La chica reality Alejandra Baigorria no pudo estar presente en el final de temporada de Esto es guerra a causa de un accidente que sufrió en uno de los juegos y por ello tuvo que tener una operación de urgencia. Sin embargo, estuvo pendiente a la última edición del reality.

La ‘Gringa’ criticó duramente el circuito extremo y arremetió contra la producción del programa. Según la ‘combatiente’, esta competencia habría estado hecha para que el equipo rival obtenga la copa sin hacer un máximo esfuerzo. “Alguien me puede explicar qué clase de final es esta, el circuito enano, no pusieron nada de fuerza para que ganen los ‘guerreros’. Cambio de canal y no veo más”, comentó.

“Horrible una final hecha para sus engreídos sin fuerza, nada, horrible cero completa, cero. Siempre con sus favoritismos. Navidad adelantada, feliz Navidad ‘guerreros’, ahí está su regalito. Atentamente, la producción de Esto es guerra” , prosiguió visiblemente molesta.

Gian Piero Díaz rompe en llanto al despedirse de EEG

El conductor del reality, Gian Piero Díaz, se mostró bastante nostálgico cuando EEG ya había terminado y los ‘guerreros’ ya alzaban la copa victoriosos. Por ello, el actor consideró que era el momento apropiado para dar unas palabras de despedida y no pudo evitar emocionarse al confesar que le había agarrado un gran cariño a todos los miembros del programa.

“Esta copa la voy a entregar yo porque es literalmente mi último día en el programa. En pantalla, nos enfrentamos, pero detrás de ella nos divertimos. Hoy esta copa es de Patricio y de todos los ‘guerreros’ (...)Los voy a extrañar”, dijo emocionado.