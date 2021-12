Padre de Yahaira Plasencia orgulloso de su hija: “Con ella siempre para adelante”

Yahaira Plasencia fue finalista de la última temporada de El artista del año; sin embargo, no pudo consagrarse como la campeona. Ruby Palomino se llevó el puesto y se convirtió en la ganadora del show, el pasado 18 de diciembre. Pese a ello, sus fans y familiares destacaron haber podido llegar tan lejos en la competencia.

El padre de la salsera, don Javier Plasencia, fue uno de ellos. El integrante de Los Kipus fue su refuerzo en la gala y se mostró orgulloso de presentarse junto a ella en la pista de baile.

Tras la finalización del concurso, el progenitor de la joven artista le envió unas emotivas palabras. “ Vine a apoyar a mi hija siempre, siempre para adelante con ella. Ha sido una presentación emotiva, bonita, es la primera vez que la acompaño”, contó el padre de familia.

“Me dijo (Yahaira) Papá, ¿me apoyas?, yo le dije; “Ya hija, vamos para adelante”, agregó el señor a los medios.

Yahaira Plasencia se enfrentó a Ruby Palomino en la final de El artista del año. Foto: Yahaira Plasencia/Instagram

Revive la presentación de Yahaira con su padre

El padre de Yahaira Plasencia bailó y tocó el cajón durante la presentación de la salsera en la gran final de El artista del año.

Ante la sorpresa de Gisela Valcárcel y el jurado del concurso, don Javier Plasencia se animó a echar unos pasos a ritmo del tema que interpretaron.

Yahaira Plasencia felicita a Ruby Palomino

Ruby Palomino ganó la última temporada de El artista del año, este sábado 18 de diciembre, y recibió los elogios de Yahaira Plasencia, quien quedó en segundo lugar.

“Estoy contenta, creo que Ruby la viene luchando muchísimo, se lo merece . Estoy feliz por ella, más que ganar una copa, más que ganar El artista del año, es llevarme el aprendizaje de todo esto, eso es lo importante”, expresó la artista.

“Me he divertido muchísimo, he aprendido un montón y con eso me voy. Creo que he dado mi 100% en estos números”, agregó.