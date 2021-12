La actriz Sofía Castro sufrió discriminación racial en Estados Unidos: “Se burló de mi acento”

La actriz mexicana Sofía Castro reveló un pasaje oscuro de su vida cuando fue a estudiar a Estados Unidos. Sufrió discriminación étnico racial por parte de un profesor americano de actuación, quien hizo comentarios estereotipados y prejuiciosos sobre la comunidad latina que viaja al país norteamericano.

“Una vez me pasó en Estados Unidos, bueno, en Los Ángeles, yo me fui a estudiar en el 2017, y un maestro del conservatorio donde yo estaba me reprobó por ser mexicana... feo, porque me reprobó a mí y reprobó a un compañero mío, un amigo mío, se llama Sam, afroamericano”, dijo la hija de la ex primera dama Angélica Rivera.

Asimismo, especificó que el profesor la minimizó por su forma de hablar. “Se burló de mí, de mi acento, y es que ‘ay, ustedes los mexicanos quieren venir aquí a cumplir el sueño americano, cumplir el sueño de Hollywood’ , y yo así de ‘tengo 20 años, vengo a estudiar a tu escuela, o sea, me vengo a preparar, independientemente de donde yo quiera trabajar’”, agregó la joven.

Este fue motivo suficiente para que llame a su padre, José Alberto Castro, quien produjo algunas de las telenovelas más importantes de México, como Rubí, La que no podía amar y La desalmada. Afectada emocionalmente, Sofía le confesó que quería dejar la escuela y regresar a su país.

No se quedó callada ante la intimidación

La reconocida actriz de Por Amar sin ley, pasó unos momentos difíciles durante ese periodo de tiempo; pues la ilusión de llevar aquel curso llegó a ser opacada por los comentarios del profesor. “Me daba mucho coraje, porque decía ‘no me conoces, no conoces a los mexicanos, no conoces a los latinos, ¿por qué opinas?, ¿por qué dices?’”, dijo la actriz.

“Obviamente, la primera clase, cuando se burló de mí, me subí al coche y le hablé a mi papá llorando, y le dije ‘me quiero regresar a mi país ya, ya no quiero estar aquí’”, expresó en una entrevista a Intrusos. Sin embargo, después tomó coraje y se acercó, junto a su amigo, a la dirección, para denunciar el hecho.

“Sí, fuimos a hablar con la directora, Sam y yo, pero al final, desgraciadamente no eran los tiempos que son hoy, a pesar de que son 4 años que se pueden decir pocos, en 4 años pasaron muchas cosas, pasaron muchos movimientos de los afroamericanos, a favor de las mujeres, a favor de los latinos, y cambió absolutamente, pero era enero del 2017, como que estaba muy fuerte el tema del racismo, y no nos creyeron, o sea no hicieron nada”, dijo desilusionada Sofía Castro.

Sofía Castro se despide de su abuela

El 24 de abril del 2020 falleció la abuela de la actriz Sofía Castro. La noticia del fallecimiento de la martriarca de los Castro impactó al público mexicano. Socorro Castro Alba murió a los 85 años, al contagiarse de COVID-19 en el principio de la pandemia.

Sofía Castro es la hija de José Alberto Castro y Angélica Rivera. Foto: Instagram