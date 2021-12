Sideral: Patricio Parodi expresa su fastidio por disturbios en chocolatada de youtuber

Patricio Parodi, integrante de Esto es guerra y conocido streamer de videojuegos, se pronunció sobre el caos desatado en la chocolatada de Jesús Andrés Luján Carrión, más conocido en las redes sociales como Sideral. El domingo 19 de diciembre, se produjeron diversos incidentes en el evento que organizó el influencer para 2.000 niños.

La reunión en el parque Villa del Norte, de Los Olivos, terminó en caos cuando un grupo de jóvenes tumbaron la reja que cercaba el lugar e invadieron la zona. Los organizadores llamaron a la Policía Nacional para desalojar a los implicados de los disturbios.

El hecho fue viral en internet y se convirtió en tendencia. Conocidos youtubers se mostraron en contra de las acciones de la gran cantidad de jóvenes que no lograron ingresar al evento.

Patricio Parodi se molesta

Patricio Parodi fue uno de ellos. En un live de YouTube, expresó su molestia por los disturbios que terminaron en una fuerte gresca.

“Hay que tener un poco de criterio para unas cosas. Yo trato (hablo) de algunas cosas, pero no sé qué ha pasado ayer. Solamente estoy viendo los comentarios en los videos que me mandan en el chat. Veo el momento exacto cuando se tumban la reja”, manifestó el modelo.

“La verdad no es por ser malo, pero ojalá a los responsables que ocasionaron este disturbio… ojalá los policías los agarren y los metan a la comisaría. Obviamente no los veo en la cárcel, pero que pasen la noche ahí en la comisaría”, expresó el capitán de los ‘guerreros’.

Patricio Parodi estalla contra jóvenes por vandalismo. Foto: captura/América TV

¿Samir Velásquez ocasionó caos?

Cientos de usuarios acusaron al youtuber Samir Velásquez de ser responsable del caos desatado el último domingo en un parque de Los Olivos. Desde la clandestinidad, él compartió un video para aclarar los hechos.

“A las personas que dicen que yo he ido con varios amigos a tumbar unas rejas en la chocolatada y hacer cosas, no es cierto”, dijo.

“Es una lástima lo que pasó. Yo sé que hay muchas personas que lo hicieron con bastante cariño. Con mis amigos quisimos apoyar, pero no fue posible por gente que estuvo tirando cosas desde la parte de atrás. A las personas que me acompañaron a tomar el carro y me siguieron, muchas gracias, porque estuvimos conversando de todo un poco y fue muy lindo de su parte”, agregó el influencer.