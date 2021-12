Ruby Palomino orgullosa de tener raíces musicales andinas por su madre: “Ella es mi inspiración”

Ruby Palomino aprendió desde muy pequeña a valorar y respetar al país que la vio crecer y, como dice Residente en su canción “Latinoamérica”, “El que no quiere a su patria no quiere a su madre”. Es por ello, que la cantante de rock homenajea al Perú en cada una de sus canciones. Sin embargo, ¿cómo nació este respeto e infinito cariño hacia nuestra patria? Todo se lo debe a sus padres, y en especial a su madre.

Recientemente la artista ganó el concurso El artista del año y levantó la ansiada copa. Durante la gala final, sorprendió al público al presentar a su madre, Gloria Ramos, como su refuerzo en su última presentación. Entonaron magistralmente la canción “El cóndor pasa” al mezclar sus voces y emocionar hasta las lágrimas al jurado. De esta manera, Ruby dio a conocer a su más grande inspiración y su referente a seguir.

La mamá de Ruby Palomino es una cantante lírica. Foto: El artista del año/captura.

¿Quién es la mamá de Ruby Palomino?

Ruby Palomino nació en Huancayo en el pueblo de Huasicancha y sus padres son los artistas peruanos Gloria Ramos y Polo Palomino, integrante por más de 50 años del Dúo Mixto de Huancayo. Su madre es una prestigiosa cantante lírica que dedicó su vida a dar a conocer la cultura peruana a través del folklore, pero que tuvo que hacer una pausa en su carrera para criar a su hija.

“Ella vivía aquí en Lima y viajaba al extranjero con el conjunto Sol del Perú haciendo folklore lírico en Japón y Estados Unidos , y cuando se embaraza de mí, para darme seguridad y protección, regresó a su Huancayo. Entonces, dejó su sueño porque en provincia no consumen ese tipo de música y la cultura. Por eso, yo desde niña crecí escuchándola cantar desde su barriga”, contó en una entrevista para América hoy.

El talento viene de familia. Gloria Ramos recorría el mundo con el recordado conjunto de música fundado en 1942 por Luis Durand Rodriguez, quien fue amigo de José María Arguedas y se encargaban de que la música del Perú profundo se escuche en todos lados. Por ello, Ruby Palomino creció entre huaynos, santiagos y mulizas. Sin embargo, se hizo conocida en el 2014 al ganar La voz Perú cantando temas peruanos en versiones rockeras, como “Cholo soy” y “Cuando llora mi guitarra”.

El temor de su madre

Ruby Palomino reveló que su madre no quería que ella inicie una carrera musical debido a lo difícil que es lograr el éxito en el país, y aún más siendo una mujer de provincia. Pero, contra todo pronóstico, fue en busca de sus sueños. “Amo la música peruana a través de su ejemplo. Ella no quería que sea cantante porque no quería que pase todo lo que una vez ella pasó”.

“Ella decía que la cultura no es valorada en el país”, comentó. Por eso, le aseguró que sí se formaría académicamente, pero que no le corte las alas, que la deje vivir su pasión. Ahora, la artista peruana también es psicóloga de profesión y está muy orientada a los temas de cultura.

Asimismo, expresó en el magazine que aunque ella no hubiese ganado la competencia, ya estaría completamente satisfecha al poder haber tenido la oportunidad de que su madre cante a nivel nacional y miles de peruanos la conozcan. “Me sentí ganadora de solo poder exponerle al mundo quién es mi madre, de dónde vengo, porque mi padre se fue el año pasado sin poder decirle a tanta gente que él también ha entregado su vida a la cultura”, dijo.

Ahora, Ruby Palomino ya ha compuesto su primer álbum titulado Chola soy y qué, y tras este nuevo reconocimiento seguirá creciendo como artista. “Yo valoro tanto nuestra cultura, nuestra raza, y voy a dedicar mi vida a esto”, finalizó.