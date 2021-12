“Pepas” de Farruko y “Volví” de Bad Bunny entre las canciones preferidas de Barack Obama

Farruko y Bad Bunny fueron incluidos en la lista de las canciones favoritas de Barack Obama del 2021. Como todos los años, el exmandatario de Estados Unidos compartió con sus seguidores las producciones musicales, cinematográficas e incluso las obras literarias que más disfrutó en el presente año.

“Pepas” y “Volví” son algunas de los temas de origen latinoamericano que aparecen en el top del político. Ambos hits no solo se han convertido en populares himnos para las generaciones más jóvenes, si no que también han llegado a cautivar al estadounidense con su ritmo y estilo.

¿Qué canciones se incluyen en el top musical 2021 de Barack Obama?

Barak Obama difundió su lista con 27 canciones, entre los que se mencionaban tres singles latinos: “Pepas” de Farruko, “Volví” de Aventura y Bad Bunny y “Patria y vida” de Yotuel, Gente de zona y otros artistas cubanos.

“Siempre he disfrutado al escuchar una amplia variedad de música, entonces no es sorpresa que he escuchado un poco de todo este año. Espero que encuentren un nuevo artista o alguna canción para añadir a sus propias listas”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

¿Qué canciones se incluyen en el top musical 2021 de Barack Obama? Foto: captura Twitter

La lista completa de las canciones favoritas de Obama:

“The only heartbreaker” - Mitski

“I don’t live here anymore” - The wat on drugs ft. Lucius

“Tala Tannam” . Mdou Moctar

“Magnolia blues” - Adia Victoria

“Witchoo” - Duran Jones

“Formwela 10″ - Esperanza Spalding

“Gold chains” - Genesis Owusu

“Broken horses” - Brandi Carlile

“Woman” - Little Sims ft. Cleo Sol

“Pepas” - Farruko

“Go down deh” - Spice ft. Sean Paul & Shaggy

“Freddom” - Jon Batiste

“It’s way with me” - Wye Oak

“Nobody” - Nas ft. Ms. Lauryn Hill

“Nightflyer” - Allison Russell

“Montero” - Lil Nas X

“Patria y vida” - Yotuel, Gente de zona y varios artistas

“Notice” - Tammy Lakkis

“Armash” - Teddy Afro

“Write a list of things to look forward to” - Courtney Barnett

“Volví” - Aventura & Bad Bunny

“Headshots” - Isaiah Rashad

“Boomerang” - Yebba

“In my blood” - MO3 & Morray

“Ya” - Yendry

“Rumors” - Lizzo ft. Cardi B

“Walking ar a downtown pace” - Parquet Courts

Concierto de Bad Bunny habría dejado más de 170 contagios de COVID-19

Autoridades sanitarias de Puerto Rico comunicaron el último miércoles 15 de diciembre que se han presentado más de 170 casos positivos de coronavirus que estarían asociados a los conciertos que ofreció Bad Bunny a inicios de mes. Sin embargo, el Departamento de Salud de Puerto Rico se encuentra investigando si los asistentes ya estaban contagiados antes del evento.

La epidemióloga Melissa Marzán Rodríguez instó a aquellas personas que asistieron al Estadio Hiram Bithorn de San Juana que se practiquen pruebas moleculares para que, de ser necesario, realicen una cuarentena y así cortar las cadenas de contagio.