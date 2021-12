Pancho Rodríguez sobre Melissa Paredes: No tenemos números de teléfono intercambiados

Pancho Rodríguez habló sobre las imágenes difundidas por el portal de Instarándula en las cuales se ve junto Melissa Paredes. Este lunes 20 de diciembre, el chico reality asistió al programa En boca de todos donde respondió curiosas preguntas de los conductores y una de ellas fue sobre el comentado ampay protagonizado con la modelo.

“Yo fui a la playa, a mí me encanta nadar, estoy saliendo y justo estaba ahí Melissa con su hija hermosa, nos quedamos conversando una media hora y alguien nos tomó una foto. (...) Ella está bien, está feliz, a mí no me corresponde hablar de ella, nosotros ni siquiera tenemos números de teléfono intercambiados, nada” , expresó el chileno.

Por otro lado, el chico reality manifestó haberle contado a Yahaira Plasencia su encuentro con la actriz porque se vieron el pasado domingo 19 de diciembre. “Hablamos porque estuvimos juntos el fin de semana y le dije: ‘Oye, me encontré con Melissa’ y Yahaira también le tiene cariño a Melissa y me preguntó lo mismo que ustedes”.

Chico reality tras ser captado junto a modelo: “No hay nada que especular”

Luego de que se filtraran las imágenes en redes sociales, el chileno envió un mensaje a Samuel Suárez conductor de Instarándula donde contaba su versión. “Samu, ¿cómo estás? Te cuento para que no haya malos entendidos… Ayer fui a subir un cerro en Pachacamac. Después de eso como estaba riquísimo el día aproveché para ir un toque a la playa y ahí por casualidad me encontré con Melissa y su hijita. Conversamos un ratito y ya. No hay nada que especular, hermano. La mejor de las vibras con ella y contigo. Abrazo”.

Pancho Rodríguez aclaró el encuentro que tuvo con Melissa Paredes. Foto: captura de América TV / Instarándula

Pancho Rodríguez visitó a la familia de Yahaira Plasencia

Los rumores de una supuesta relación entre Pancho Rodríguez y Yahaira Plasencia vuelven a tomar fuerza, ya que Amor y fuego lanzó un avance con un video donde se ve al integrante de Esto es guerra visitando a la salsera antes de su última presentación en El artista del año. En la grabación el chileno saluda con mucha confianza a la familia de la intérprete de “Dime”.