Maluma dedica conmovedor mensaje a su hermana: “Gracias por coincidir en esta vida”

Maluma sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con un tierno mensaje junto a una fotografía donde aparece al lado de su hermana, Manuela. El cantante y la joven han demostrado el gran cariño y admiración que sienten el uno por el otro, ya que siempre comparten imágenes donde evidencian el fuerte lazo que los une.

Esta vez, el artista se hizo presente en Instagram con un post dedicado a su hermana por el día de su cumpleaños. “Hoy celebro tu vida. Gracias por coincidir en esta vida. Te amo, hermana, y que sean muchas vidas más”.

Como se recuerda, Manuela es la presidenta de la fundación El Arte de los Sueños, del intérprete de “Sobrio”, con la cual benefician a niños y adolescentes de Medellín que tienen el sueño de ser artistas, ofreciéndoles clases de música, arte, terapia psicológica y emocional.

Maluma festejó cumpleaños de su hermana, Manuela. Foto: Maluma/Instagram.

Cantante se despide de Vicente Fernández

Las despedidas en redes sociales se hicieron presentes tras anunciarse el fallecimiento de Vicente Fernández, y Maluma fue una de las estrellas que recordó al mexicano con cariñosas palabras. Asimismo, envió un sentido mensaje a los familiares de ‘Chente’. “Seguirás siendo ‘EL REY’. Un abrazo lleno de fuerza a su familia que tanto quiero y estimo”, expresó.

Maluma se pronuncia en redes sociales. Foto: Maluma/ Instagram

Maluma sufrió caída luego de bailar “Sobrio”

Su último sencillo tuvo buena aceptación por su seguidores. Por esta razón, el colombiano intentó crear una coreografía, que fue compartida en redes sociales, sin imaginar que tendría un inesperado final. En el video, Maluma se muestra alegre, con un look casual y sin zapatos. Además, en una de sus manos llevaba una cerveza mientras bailaba su canción. Sin embargo, la estrella de género urbano sufrió una caída que quedó registrada en Instagram. “Pero sobrio no me da. ¿Quién se le mide a este bailecito?”, describió en su publicación.