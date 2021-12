Los Brit Awards son criticados por no incluir a ningún artista de R&B

Los encargados de la premiación Brit Awards 2022 han sido criticados por no incluir a ningún artista de R&B en su categoría de Mejor Actuación Pop/ R&B. Distintas personalidades del rubro se han manifestado al respecto en sus redes sociales.

Durante el mes pasado, se introdujeron cuatro nuevas categorías a la gala: Alternative/ Rock , Hip-Hop/ Grime/ Rap, Dance y Pop/ R&B.

Después de que se anunciaran estas actualizaciones, distintos artistas, expertos en música y fanáticos compartieron sus opiniones en las redes. Para muchos de ellos, quedó la duda de por qué el R&B se estaba fusionando con el pop.

“Poner el pop y el R&B en la misma categoría es una locura para mí. Y demuestra que los poderes fácticos una vez más simplemente no lo entienden. Amo a los británicos. Lo he hecho desde que era niño. Pero como cantante y compositor de R&B, esto se siente completamente poco progresivo en toda la escena del R&B del Reino Unido”, tuiteó la cantautora de R&B Mahalia.

Los nominados para la categoría de Mejor Actuación Pop/ R&B del próximo año se anunciaron el pasado domingo 18 de diciembre. Ed Sheeran, Adele, Dua Lipa, Griff y Joy Crookes fueron los elegidos.

¿Qué celebridades se manifestaron al respecto?

La cantante y compositora de R&B Sinéad Harnett compartió un video en Twitter, en el que expresa sus dudas con respecto a los músicos seleccionados. En la misma publicación, dejó en claro que ella respeta a todos y cada uno de los artistas en la categoría.

“Son increíbles. Pero tengo dos preguntas: la primera es ¿por qué fusionar el pop con el R&B? Y el segundo es, si vas a hacer eso, por favor incluye al menos algunos actos de R&B dentro de la categoría“, comentó.

UK Rnb exists 😊😊😊 pic.twitter.com/E2ebVQphY5 — Sinéad Harnett (@SineadHarnett) December 20, 2021

El miembro del panel de votación de los Brit Awards, Joseph “JP” Patterson, también se manifestó sobre la polémica: “Me alegro de estar en el panel de votación este año. ¡Lo mejor es que se vea en un minuto! Pero esta categoría necesita repensarse. Aquí nadie hace R&B“.

Glad to be on the voting panel this year — best it’s looked in a minute!



But this category needs rethinking. No one here makes R&B. https://t.co/eCrkQiSrGT — Joseph JP Patterson (@Jpizzledizzle) December 18, 2021

¿Cómo reaccionaron los usuarios de las redes sociales?

Si bien los especialistas se manifestaron sobre el tema, los fanáticos fueron los más severos al criticar las decisiones tomadas por los organizadores del evento. “Lo siento, pero Dua Lipa, Ed y Adele no hacen música R&B, ¿de quién fue la idea de poner estos dos géneros en una categoría?”, escribió una cuenta en Twitter.

I’m sorry but Dua Lipa , Ed and Adele don’t make R&B music , who’s idea was it to put these two genres in one category ?#BRITs https://t.co/JmCLVaVUAM pic.twitter.com/YXKhDXlqwF — Kyler_Updates (@keke2089421015) December 18, 2021

Otro usuario dijo: “Realmente no entiendo por qué los Brits decidieron agrupar el pop y el R&B en una misma categoría este año. Aparte de la nominación cero de artistas de R&B en Reino Unido, ¿qué posibilidades tendría alguno de ellos frente a Adele y Ed Sheeran?”

I’m really not understanding why the BRITs decided to group pop and R&B into one category this year. Aside from ZERO U.K. R&B artists being nominated, what chance would any of them have alongside Adele and Ed Sheeran? — rooftop papi. (@hadleyogarro) December 18, 2021

Un tercero comentó: “#boycottbrits porque en qué diablos estaban pensando. Primero fusionan el pop y el R&B en una categoría, y ahora las personas nominadas para esa categoría son todos artistas pop. Podrían haber agregado al menos un artista de R&B del Reino Unido“.