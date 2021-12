Laura Zapata revela haber sido víctima de abuso sexual en su libro Pensamiento ventana

Laura Zapata presentó su libro de poemas Pensamiento ventana, en el cual revela pasajes de su vida. Tras dar algunos alcances de sus escritos, la mexicana detalló a la prensa que todo lo que ha visto, vivido o sentido está plasmado en su reciente obra. Sin embargo, los periodistas le consultaron sobre la poesía que lleva como título Mi niña interior, a lo que la hermana de Thalía sorprendió a todos con su respuesta.

“Desafortunadamente vivimos en un mundo donde no se respeta a los niños, ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni niñas; es un avasallar a los infantes y desgraciadamente pasa todo en casa, todo en familia” , expresó ante los periodistas.

Luego de sus declaraciones, los medios de comunicación intentaron ahondar en el tema con más preguntas, pero la actriz fue tajante con su comentario. “Pues, porque estoy compartiendo mi vida. (...) No quisiera que el tema de mi libro se convierta en ‘la tocó no sé quién, la violó no sé quién’ , por favor se los pido. Entonces, démosle la seriedad al libro”.

