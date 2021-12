Juliana Oxenford critica a congresistas no vacunados: “Pones en riesgo al otro”

En los últimos días, el tema de la vacunación contra la COVID-19 ha generado gran polémica, ya que el Gobierno determinó que solo las personas inoculadas con las dos dosis podrán ingresar a establecimientos cerrados. El Congreso de la República tampoco se encuentra exento de esta medida, sin embargo, algunos congresistas se han mostrado en contra de ello, por lo que Juliana Oxenford no pudo evitar criticar su postura.

La periodista se tomó varios minutos durante la última edición de su programa para responder a los argumentos expresados por parte de Elizabeth Medina y Luis Alegría. Estos dos y otros parlamentarios han hecho pública su postura antivacuna, por lo que la presentadora enfiló contra ambos.

Juliana Oxenford arremete contra congresistas no vacunados

“No entiendo bajo qué lógica concluyen en las locuras que vociferan. No se trata de ‘tú decisión’, como dice la congresista Medina. Esto uno lo hace pensando en la comunidad, pensando en la sociedad y en los grupos a los que perteneces. Si no te vacunas, pones el riesgo al otro”, indicó.

Juliana Oxenford también le respondió al congresista Alegría, quien señaló que por razones personales no se había inoculado. La presentadora no ocultó su enfado y señaló que, debido a su postura, no alcanzaremos la inmunidad de rebaño.

“Dice ‘ojo, yo sí creo en la vacuna, pero no me voy a vacunar’, Si no te vacunas es porque no cree en las vacunas. Por irresponsables como estos es que no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño nunca”.

Juliana Oxenford saluda medida del Congreso de no dejar ingresar no vacunados

Luego de conocerse que existen parlamentarios no vacunados, el Congreso de la República dictaminó que solo los parlamentarios con sus dos dosis podrán ingresar al hemiciclo. Juliana Oxenford saludó esta medida señalando que lo importante es preservar la salud y la vida.

“Si no se te pueden obligar simplemente no entras, y esto no es discriminación, ‘me tratan mal, no me quieres’, no. No entras porque aquí se trata de preservar lo más importante: la salud y la vida”, precisó.