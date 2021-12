Ivana Yturbe emocionada por celebrar su primera Navidad con Beto Da Silva y su hija Almudena

Ivana Yturbe continúa demostrando en redes sociales lo bien que la pasa en su nueva etapa como madre. La modelo constantemente comparte sus actividades del día a día con sus seguidores y esta vez no fue la excepción. La joven influencer demostró lo ansiosa que se encuentra por pasar las fiestas navideñas junto a su esposo Beto Da Silva y la pequeña Almudena, la hija de ambos.

Esta sería la primera Navidad que los tres celebrarían juntos, lo cual tiene muy emocionada a la ex chica reality, pues anteriormente solo ha festejado las fiestas navideñas con Da Silva. En una fotografía publicada en sus redes sociales, esta manifestó sus ansias por la esperada fecha.

En la imagen, se puede apreciar a Beto Da Silva abrazando por la espalda a Ivana Yturbe mientras esta prepara algo en la cocina. “Nuestros planes de ahora cada vez que Almu (su hija) se duerme”, detalló la modelo.

Inmediatamente le dedicó unas palabras a su esposo.

“Te amo tanto mi amor, gracias por el mejor regalo que puedo tener. No falta nada para nuestra primera Navidad juntos”, escribió la influencer con emoción.

Beto Da Silva responde tierno mensaje de Ivana Yturbe

El futbolista peruano Beto Da Silva no se mantuvo ajeno a la emotiva dedicatoria de su esposa, por lo que no dudó en reafirmar su amor por la modelo.

“Mis amores, las amo”, escribió el deportista al ver su fotografía.

Ivana Yturbe dedica emotivo mensaje en redes sociales. Foto: Ivana Yturbe/ Instagram

Ivana Yturbe revela que subió 18 kilos durante el embarazo

No todo fue color de rosa en el embarazo de Ivana Yturbe, la influencer comentó que subió hasta 18 kilos mientras esperaba la llegada de su primera hija. Sin embargo, aseguró que valió la pena.

“Yo subí 18 kilos, las últimas semanas no quería ni salir de la casa. De hecho, el momento que más odiaba en el día era cambiarme y normalmente no me disgustaba. Al final, cuando nació mi gordita, la primera semana perdí 10 kilos y ahora me falta. Igual, por Almu lo volvería a subir mil veces más”, sostuvo.