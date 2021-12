Flor Polo sobre las crisis de parejas: “Si las cosas no dan para más, es mejor ser amigos”

Flor Polo, hija de la excongresista y bailarina Susy Díaz, dio a conocer hace unos días que está pasando problemas con Néstor Villanueva, su esposo y papá de sus hijos. Al respecto, se habló de una presunta infidelidad; sin embargo, la influencer descartó haber faltado el respeto a su matrimonio con el empresario.

En una reciente entrevista, la joven madre de familia opinó sobre el caso Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, quienes hace unas semanas se divorciaron y tienen una relación de padres.

“ Si las cosas no dan para más, es mejor quedar como amigos por el bien de nuestros hijos y creo que eso es lo que ella está haciendo, es lo mejor y aparte que ya viene la Navidad”, dijo la hija de Augusto Polo Campos.

En otro momento de la ronda de preguntas, Flor Polo habló de sus hijos y descartó la posibilidad de traer al mundo otros bebés.

“Con los dos me quedo. Dios me mandó dos hombrecitos y ya. Además, no tengo tiempo porque paro viajando por mis activaciones y cuando llego a Lima estoy pendiente de mis hijos, de mis grabaciones para los vestidos y la imagen con las zapatillas que promociono”, añadió la joven a Trome.

Flor Polo y Néstor Villanueva atraviesan por un mal momento en su relación. Foto: captura América TV

Flor Polo devela maltratos

Durante su visita a En boca de todos, el pasado 9 de diciembre, Flor Polo reveló cómo es la actitud de Néstor Villanueva dentro de casa.

La empresaria sorprendió al revelar que se ha sentido maltratada las veces en las que enfrentó discusiones con el padre de sus hijos. “El carácter que tiene es muy fuerte y por eso vienen los problemas”, aseguró.

No duermen juntos

La joven se quebró al hablar que desde hace un tiempo pasan por un mal momento. “No dormimos juntos”, dijo, asegurando que no hacen una vida de pareja pese a que viven en la misma casa.