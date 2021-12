El día que Katia Palma se peleó con Adolfo Aguilar en Yo soy: “Los jurados opinan, el conductor conduce”

Adolfo Aguilar se luce hoy por hoy como jurado en El artista del año; sin embargo, pocos olvidan su larga trayectoria como conductor de Latina. Es por ello que recordamos uno de los momentos más tensos que protagonizó en Yo soy junto a su compañera Katia Palma.

¿Qué pasó entre Adolfo Aguilar y Katia Palma?

Fue el 20 de marzo de este año cuando ambas figuras de televisión no lograron ponerse de acuerdo durante una de las emisiones del programa Yo soy, Grandes batallas, formato en el que los mejores imitadores del país hicieron dupla con reconocidos artistas del medio nacional.

Una de esas parejas la conformaban Amy Gutiérrez y la imitadora de Yuri, Noelia Calle, quienes finalmente se convirtieron en las ganadoras del reality. Sin embargo, previo a su victoria, estuvieron presentes en uno de los momentos más incómodos que se vivió entre Katia Palma y Adolfo Aguilar.

Todo inició porque el presentador cuestionó el veredicto de la jurado al criticar la presentación de las cantantes luego de interpretar el tema “Recuérdame” en versión salsa.

“Si bien me gustó la dupla de Amy, es un placer cantar con Amy imagino porque es una de las mejores voces salseras de todo el país, a Yuri la he escuchado cantar una salsa en mi vida (...), y como me pasó el sábado pasado con Juan Luis Guerra, yo prefiero escuchar a Yuri luciendo una canción de Yuri en su género porque se luce Noelia (Calle). Pero felicito el haberse arriesgado a cantar una salsa”, sostuvo Katia en su momento.

Adolfo Aguilar refuta la opinión de Katia Palma

Insistentemente, Adolfo quería interrumpir las declaraciones de su compañera.

“Pero Katia, está bien pues (cantar salsa)”, replicó finalmente el conductor, cuyas palabras no fueron del agrado de la jueza.

“Somos jurados, el jurado opina, el conductor conduce”, dijo tajantemente la intérprete.

El conductor tampoco se quedó callado y en medio de unas risas nerviosas sostuvo: “Pero yo estoy opinando sobre lo que tú dices, no sobre ellas. Sí puedo opinar sobre lo que tú dices”.

“No caballero”, seguía contradiciendo la actriz.

Finalmente, para no hacer más grande el altercado, Aguilar prefirió dejar de hablar del tema pese a que no llegaron a ponerse de acuerdo en sus opiniones.

“Muy bien, usted es el jurado. Yo me quedo callado”, concluyó el presentador.