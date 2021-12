Ruby Palomino responde a críticas: “Mi género musical no me exige mover el totó”

La ganadora de El artista del año 2021, Ruby Palomino, respondió a las críticas que viene recibiendo por haber derrotado a Yahaira Plasencia en la final del concurso. La cantante de “Cholo soy” se defendió con un fuerte mensaje en el que aclaró que siempre mantendrá su esencia y amor por el rock en el escenario.

Le explicó a sus detractores que cuando le tocaba interpretar un diferente género musical, ella quería hacer una versión propia del tema y no solo imitar al cantante.

“El concurso me ha sacado de mi zona de confort. La gente piensa y dice ‘ay pero si todo lo canta como rock’. A veces me río porque he tratado de mantener mi esencia , yo puedo cantar huayno, chicha o balada, pero siempre tengo que mantener eso. Es fácil imitar al artista, pero tratar de hacer tuya la canción ha sido un reto para mí como artista , (quiero) explicarle eso a la gente”, expresó.

Afirmó que su música no necesita que ella sea una excelente bailarina, pero hizo un gran esfuerzo para llegar a la final de El artista del año.

“Yo siento que hubo una evolución grande, pues he tenido que bailar cumbia y salsa con coreografías increíbles y yo, la verdad, antes no lo había hecho porque mi género musical no me exige mover el totó ”, sostuvo.

Elogia desempeño de Yahaira Plasencia

Sobre el desempeño de Yahaira Plasencia, Ruby Palomino elogió la disciplina de la cantante de salsa en el baile. “Increíble. Así nomás, cualquier bailarina no tiene ese valor para meterse al canto, que es otra cosa. He aprendido muchas cosas de ella ”, agregó la ganadora.

Sobre César Vega y Estrella Torres

“César Vega tiene una voz increíble y toda esa fuerza para enfrentar los miedos en el baile porque es difícil hacer piruetas”, dijo sobre el sonero. Al referirse a la cantante de cumbia Estrella Torres, expresó: “Es buenísima en todo lo que quiere hacer y lo que se proponga”

Nueva música para el 2022