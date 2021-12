Andrés Hurtado adquiere nuevo bus para su programa: “Aquí llevamos ayuda a los más necesitados”

Andrés Hurtado vuelve ser motivo de noticia. La figura de Panamericana, quien hace algunos días reafirmó en conversaciones con El Popular que postularía a la presidencia en las próximas elecciones generales del país, sorprendió a sus seguidores de redes sociales tras revelar que se compró un nuevo bus para su programa Porque hoy es sábado con Andrés.

Como se sabe, Andrés Hurtado ha demostrado en diversas ocasiones que su vida está llena de lujos y excentricidades, por lo que esta nueva adquisición es otra de sus compras que se suman a la lista de suntuosos objetos que posee.

Andrés Hurtado muestra su nuevo bus

Fue vía sus redes sociales que el conductor de televisión develó ante su audiencia su nueva adquisición. De esa manera, reveló también que invirtió en dicho vehículo para poder llevar ayuda a los más desfavorecidos.

”Este bus es precisamente nuestra casa: aquí vivimos de lunes a lunes llevando ayuda social a nuestros hermanos peruanos más necesitados”, escribió en una historia de su red social, sumamente orgulloso.

Andrés Hurtado. Foto: Andrés Hurtado/Instagram

Josetty Hurtado felicita a su padre por su nuevo vehículo

En esa línea, la influencer de maquillaje e hija de Andrés Hurtado utilizó su plataforma social para publicar una instantánea junto con su padre y su nuevo bus, y lo felicitó por su costosa adquisición.

“Love you, papito, loving the new bus (te amo papito, amando el nuevo bus”, rezaba la descripción de la publicación de Josetty Hurtado.

