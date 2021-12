André Silva: “Ver una escena mía en No miren arriba es algo increíble”

En No miren arriba, la película dirigida por Adam McKay que reúne a ganadores del Óscar como la célebre Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio y Cate Blanchett, aparece en una escena grabada en Paracas el actor peruano André Silva. “Ver una escena mía en una película protagonizada por actores de la talla de Leonardo DiCaprio es algo increíble. Sentí un orgullo profundo por lo que había logrado en mi carrera. Es una pequeña participación, pero sin duda una gran experiencia, la cual tomo con mucho agradecimiento y me impulsa a seguir terco en lo que tanto amo”.

El actor cuenta que el casting se hizo en “absoluta confidencialidad”, incluso él no sabía para qué película estaba postulando. “Al principio no, pero cuando las coordinaciones se concretaron, y estar en la película era una realidad, indudablemente ya me dieron todos los detalles que necesitaba. Fue ahí que estallé de felicidad”.

La escena que grabó André Silva llega junto a otras filmadas en distintos países. En No miren arriba (Netflix), DiCaprio y Lawrence son dos científicos que descubren que un cometa causará el fin del mundo. “La escena se realizó en Paracas, y desde que amaneció fue un día grandioso. Estaba muy contento de ser parte de ese proyecto. Sabía que lo que iba a hacer no era algo gigantesco, pero aun así la emoción era muy grande. No podía creerlo. La alegría aumentó más al saber que lo haría al lado de un gran director, que admiro y respeto mucho como lo es Jorge Carmona”.

El actor señala que llegó al casting por la productora peruana que ya trabaja con Netflix. “Tondero internacional, quienes me representan, se comunicaron conmigo diciendo que había una convocatoria para una película muy importante. Ellos habían presentado mi perfil y le había gustado mucho a Netflix”.

En ese sentido, André dice que “agradece la oportunidad”y que plataformas internacionales apuesten por convocar a artistas locales. “Me parece importante que marcas tan grandes como Netflix ayuden a visibilizar el talento local a través de estas convocatorias, y por talento no me refiero a solo los actores, sino también a los grandes profesionales que están detrás de cámara, en este caso Jorge Carmona. Sé que no es una gran escena, sin embargo, hay una logística muy grande detrás de esto, que involucra desde puestos de trabajo, hasta el sentimiento de orgullo de saber que tu trabajo será visto por millones de personas alrededor del mundo. Es una sensación muy bonita.