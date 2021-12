André Silva participa en película No miren arriba, protagonizada por Leonardo DiCaprio

El actor André Silva reveló que participa en la película No miren arriba, protagonizada por Leonardo DiCaprio y otros famosos artistas de Hollywood como Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Cate Blanchett. Contó algunos detalles de la escena que grabó en Paracas y agradeció a Netflix por apostar en el talento peruano.

Aclaró que si bien fue una pequeña grabación y no tuvo contacto con los famosos, él se encuentra feliz por su primera aparición en una cinta extranjera de talla mundial.

“ Ver una escena mía en una película protagonizada por actores de la talla de Leonardo DiCaprio es algo increíble . Sentí un orgullo profundo por lo que había logrado en mi carrera, es una pequeña participación, pero sin duda una gran experiencia, la cual tomo con mucho agradecimiento y me impulsa a seguir terco en lo que tanto amo”, expresó en una entrevista para La República.

PUEDES VER André Silva se muestra emocionado por una posible segunda parte de Luz de luna

Un casting misterioso

Sobre cómo fue elegido para ser parte de No miren arriba, André Silva reveló que postuló al casting sin saber de qué cinta se trataba. La producción le pidió absoluta confidencialidad.

“Al principio no, pero después cuando se concretó, fue una realidad. Indudablemente me dieron detalles. Estallé de felicidad”, agregó el actor.

Gracias a Tondero